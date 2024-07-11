Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

В полиции объяснили, что будет с расследованием по мобилизованносу экс-прокурору Ильницкому

Валентина РоманенкоЧетверг, 11 июля 2024, 18:46
В полиции объяснили, что будет с расследованием по мобилизованносу экс-прокурору Ильницкому
Ильницкий "прославился" буйной свадьбой во время полномасштабной войны

В связи с мобилизацией подозреваемого в подделке документов для выезда за границу бывшего прокурора Ростислава Ильницкого, согласно действующему законодательству, решается вопрос о приостановлении досудебного расследования в отношении него на время военного положения.

Источник: ответ Главного следственного управления Нацполиции на запрос "Украинской правды"

Детали: УП обратилась к полицейским с просьбой растолковать дальнейшую судьбу производства, в котором фигурирует Ильницкий.

Реклама:

В ГСУ напомнили, что следственным отделом Яворивского районного отдела полиции ГУНП во Львовской области осуществляется досудебное расследование в отдельном уголовном производстве по трем частям статьи 358 Уголовного кодекса (относительно подделки документов -ред.).

Ильницкому было сообщено о подозрении, а следственный судья избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Следователи отметили, что на сегодня досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, однако в связи с полученной информацией о призыве на военную службу по мобилизации подозреваемого решается вопрос о приостановлении досудебного расследования на основании пункта четвертого части первой статьи 280 Уголовного процессуального кодекса Украины (имеющиеся объективные обстоятельства, которые делают невозможным дальнейшее проведение досудебного расследования в условиях военного положения -ред.).

ВИДЕО ДНЯ

После завершения военного положения расследование должны возобновить.

 

Что предшествовало: 5 июля 2024 года документируя получение неправомерной выгоды за помощь в уклонении от мобилизации, во Львове правоохранители задержали объявленного в розыск скандального экс-прокурора Ростислава Ильницкого. Он скрывался на чердаке своей тещи, к которой с обысками пришли правоохранители.

9 июля "Украинской правде" стало известно, что Ильницкий был мобилизован в ряды ВСУ. По данным источников УП, экс-прокурора зачислили в одну из пехотных бригад командиром (как офицера -ред.) пехотного взвода.

Предыстория:

  • 7-8 октября 2023 года бывший прокурор Ростислав Ильницкий отгулял двухдневную роскошную свадьбу с экс-сотрудницей львовского ГБР Роксоланой Москвой в пятизвездочном комплексе Emily Resort, что вблизи Львова.
  • Невеста сама выложила видео с первого дня своей не по времени помпезной свадьбы. После того, как видео попало в СМИ, Роксолана закрыла свои аккаунты в соцсетях.
  • В Государственном бюро расследований прокомментировали, что не несут ответственность за поступки бывших сотрудников и посоветовали украинцам тщательно проверять все факты.
  • Ильницкого объявили в розыск по подозрению в подделке документов.

Темы: скандалполицияГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генерал НАТО: Украина сейчас имеет замечательную стратегию ведения войны

В мире масштабный технологический сбой: не работают аэропорты, банки, телеканалы

Зеленский о возможной победе Трампа: Будет тяжелая работа

Во время выступления на съезде республиканцев Трамп вспомнил о войне в Украине

Зеленский и Трамп могут провести первый с 2020 года телефонный разговор – CNN

Зеленский: Дипломатия может помочь вернуть все территории

Все новости...
скандал
"С чердака тещи – в ВСУ": задержанный экс-прокурор мобилизовался – источники
Жениха лакшери-свадьбы с экс-сотрудницей ГБР поймали на чердаке во Львове - источник
В ОП опровергли, что Зеленский даст интервью скандальному журналисту Карлсону
Последние новости
12:01
Фелпс, Месси, Леброн: ESPN опубликовал рейтинг 100 лучших спортсменов XXI века
11:58
МВФ меняет постоянного представителя в Украине
11:56
фотоНациональный музей истории показывает украинские сокровища, спасенные Эстонией
11:53
Страны Европы согласовали новые меры против "теневого флота" России
11:50
дополнено, фото Оккупанты накрыли Белозерку "Градами": 2 погибших, ранены медики, много разрушений
11:46
Спрос на китайские автомобили среди украинцев вырос на 50%: что выбирали
11:44
Генерал НАТО: Украина сейчас имеет замечательную стратегию ведения войны
11:35
Орбан обещает продолжить свою "мирную миссию", несмотря на критику
11:35
"Нафтогаз" провел платежи по евробондам
11:28
Оккупанты из беспилотника атаковали бригаду "скорой" в Херсоне, ранены медработники
Все новости...
Реклама:
Реклама: