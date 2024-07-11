В полиции объяснили, что будет с расследованием по мобилизованносу экс-прокурору Ильницкому

В связи с мобилизацией подозреваемого в подделке документов для выезда за границу бывшего прокурора Ростислава Ильницкого, согласно действующему законодательству, решается вопрос о приостановлении досудебного расследования в отношении него на время военного положения.

Источник: ответ Главного следственного управления Нацполиции на запрос "Украинской правды"

Детали: УП обратилась к полицейским с просьбой растолковать дальнейшую судьбу производства, в котором фигурирует Ильницкий.

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В ГСУ напомнили, что следственным отделом Яворивского районного отдела полиции ГУНП во Львовской области осуществляется досудебное расследование в отдельном уголовном производстве по трем частям статьи 358 Уголовного кодекса (относительно подделки документов -ред.).

Ильницкому было сообщено о подозрении, а следственный судья избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Следователи отметили, что на сегодня досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, однако в связи с полученной информацией о призыве на военную службу по мобилизации подозреваемого решается вопрос о приостановлении досудебного расследования на основании пункта четвертого части первой статьи 280 Уголовного процессуального кодекса Украины (имеющиеся объективные обстоятельства, которые делают невозможным дальнейшее проведение досудебного расследования в условиях военного положения -ред.).

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После завершения военного положения расследование должны возобновить.

Что предшествовало: 5 июля 2024 года документируя получение неправомерной выгоды за помощь в уклонении от мобилизации, во Львове правоохранители задержали объявленного в розыск скандального экс-прокурора Ростислава Ильницкого. Он скрывался на чердаке своей тещи, к которой с обысками пришли правоохранители.

9 июля "Украинской правде" стало известно, что Ильницкий был мобилизован в ряды ВСУ. По данным источников УП, экс-прокурора зачислили в одну из пехотных бригад командиром (как офицера -ред.) пехотного взвода.

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