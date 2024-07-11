В полиции объяснили, что будет с расследованием по мобилизованносу экс-прокурору Ильницкому
В связи с мобилизацией подозреваемого в подделке документов для выезда за границу бывшего прокурора Ростислава Ильницкого, согласно действующему законодательству, решается вопрос о приостановлении досудебного расследования в отношении него на время военного положения.
Источник: ответ Главного следственного управления Нацполиции на запрос "Украинской правды"
Детали: УП обратилась к полицейским с просьбой растолковать дальнейшую судьбу производства, в котором фигурирует Ильницкий.
В ГСУ напомнили, что следственным отделом Яворивского районного отдела полиции ГУНП во Львовской области осуществляется досудебное расследование в отдельном уголовном производстве по трем частям статьи 358 Уголовного кодекса (относительно подделки документов -ред.).
Ильницкому было сообщено о подозрении, а следственный судья избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Следователи отметили, что на сегодня досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, однако в связи с полученной информацией о призыве на военную службу по мобилизации подозреваемого решается вопрос о приостановлении досудебного расследования на основании пункта четвертого части первой статьи 280 Уголовного процессуального кодекса Украины (имеющиеся объективные обстоятельства, которые делают невозможным дальнейшее проведение досудебного расследования в условиях военного положения -ред.).
После завершения военного положения расследование должны возобновить.
Что предшествовало: 5 июля 2024 года документируя получение неправомерной выгоды за помощь в уклонении от мобилизации, во Львове правоохранители задержали объявленного в розыск скандального экс-прокурора Ростислава Ильницкого. Он скрывался на чердаке своей тещи, к которой с обысками пришли правоохранители.
9 июля "Украинской правде" стало известно, что Ильницкий был мобилизован в ряды ВСУ. По данным источников УП, экс-прокурора зачислили в одну из пехотных бригад командиром (как офицера -ред.) пехотного взвода.
Предыстория:
- 7-8 октября 2023 года бывший прокурор Ростислав Ильницкий отгулял двухдневную роскошную свадьбу с экс-сотрудницей львовского ГБР Роксоланой Москвой в пятизвездочном комплексе Emily Resort, что вблизи Львова.
- Невеста сама выложила видео с первого дня своей не по времени помпезной свадьбы. После того, как видео попало в СМИ, Роксолана закрыла свои аккаунты в соцсетях.
- В Государственном бюро расследований прокомментировали, что не несут ответственность за поступки бывших сотрудников и посоветовали украинцам тщательно проверять все факты.
- Ильницкого объявили в розыск по подозрению в подделке документов.