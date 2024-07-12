До Білорусі прибула китайська військова делегація: говорять про тилове забезпечення військ
П'ятниця, 12 липня 2024, 09:58
До Білорусі прибула китайська військова делегація Об'єднаних сил матеріально-технічного забезпечення армії Китаю, сторони обговорювали співробітництво в галузі тилового забезпечення військ.
Джерело: Міноборони РБ у Telegram
Деталі: Китайська делегація перебуватиме в Мінську з 11 по 13 липня.
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Дослівно: "Сьогодні (11 липня − ред.) відбулися переговори з питань двостороннього співробітництва в галузі тилового забезпечення збройних сил Білорусі та Китаю, обговорено перспективи та нові напрямки взаємодії".
Передісторія:
- 6 липня стало відомо, що китайські військові прибули до Білорусі для участі у спільних антитерористичних навчаннях.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи військові навчання Китаю і Білорусі поблизу кордону з Польщею, заявив, що таким чином авторитарні режими зближуються, тому важливо, щоб і країни Альянсу зближувалися з партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні.