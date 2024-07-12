До Білорусі прибула китайська військова делегація: говорять про тилове забезпечення військ

До Білорусі прибула китайська військова делегація Об'єднаних сил матеріально-технічного забезпечення армії Китаю, сторони обговорювали співробітництво в галузі тилового забезпечення військ.

Джерело: Міноборони РБ у Telegram

Деталі: Китайська делегація перебуватиме в Мінську з 11 по 13 липня.

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Дослівно: "Сьогодні (11 липня − ред.) відбулися переговори з питань двостороннього співробітництва в галузі тилового забезпечення збройних сил Білорусі та Китаю, обговорено перспективи та нові напрямки взаємодії".

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