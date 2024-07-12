В Беларусь прибыла китайская военная делегация: говорят о тыловом обеспечении войск
Пятница, 12 июля 2024, 09:58
В Беларусь прибыла китайская военная делегация Объединенных сил материально-технического обеспечения армии Китая, стороны обсуждали сотрудничество в области тылового обеспечения войск.
Источник: Минобороны РБ в Telegram
Детали: Китайская делегация будет находится в Минске с 11 по 13 июля.
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Дословно: "Сегодня (11 июля − ред.) состоялись переговоры по вопросам двустороннего сотрудничества в области тылового обеспечения вооруженных сил Беларуси и Китая, обсуждены перспективы и новые направления взаимодействия".
Предыстория:
- 6 июля стало извкстно, что китайские военные прибыли в Беларусь для участия в совместных антитеррористических учениях.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя военные учения Китая и Беларуси вблизи границы с Польшей, заявил, что таким образом авторитарные режимы сближаются, поэтому важно, чтобы и страны Альянса сближались с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе.