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Утечка информации из НАБУ: комитет Рады проведет заседание в бюро

Алена МазуренкоПятница, 12 июля 2024, 15:42
Утечка информации из НАБУ: комитет Рады проведет заседание в бюро
ФОТО: НАБУ

Комитет Верховной Рады по антикоррупционной политике проведет выездное заседание в помещении НАБУ, где планируют говорить об утечке информации о расследованиях из бюро. Такое решение приняли в парламенте после того как на предыдущее заседание не явился директор НАБУ Семен Кривонос.

Источник: председатель комитета по вопросам антикоррупционной политики в Раде Анастасия Радина

Прямая речь: "Комитет по антикоррупционной политике проведет выездное заседание в помещении НАБУ в понедельник, 15 июля, в 13:00.

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Это будет вторая попытка народных депутатов услышать от директора НАБУ о результатах служебного расследования возможных сливов дел Бюро и принятые им организационные меры во избежание сливов в дальнейшем. Директор НАБУ подтвердил готовность к проведению такого заседания".

Детали: Радина добавила, что также обратилась к директору НАБУ с просьбой об участии в заседании журналистов.

По ее словам, в неофициальной коммуникации получила ответ о то ли "нецелесообразности", то ли "невозможности" участия журналистов: "Жду официального письма с позицией НАБУ".

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Также она сообщила, что планирует организовать прямую трансляцию заседания комитета на своей странице в Facebook.

После заседания комитета также состоится брифинг под стенами НАБУ (ул. Дениса Монастырского, 3) в 14.45.

Напомним: 

Темы: НАБУВерховная РадаКривонос
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