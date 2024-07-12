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Експоліцейського, який був з Тищенком під час конфлікту в Дніпрі, посадили під домашній арешт – ЗМІ

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 12 липня 2024, 18:32
Експоліцейського, який був з Тищенком під час конфлікту в Дніпрі, посадили під домашній арешт – ЗМІ
Фото: колаж УП

Печерський районний суд Києва 11 липня 2024 року обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту колишньому поліцейському Богдану Писаренку, який брав участь у нападі на ексвійськового у Дніпрі разом з нардепом Миколою Тищенком.

Джерело: "Слідство.Інфо" з посиланням на Офіс Генерального прокурора

Деталі: Повідомляється, що суд зобов’язав Писаренка цілодобово не полишати свій дім впродовж двох місяців. Прокурори в суді просили Писаренку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави, тому вони подали апеляційну скаргу на ухвалу суду. 

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Писаренку оголосили підозру 8 липня 2024 року. За даними джерел у правоохоронних органах журналістів "Слідства.Інфо", у тексті документа зазначено, що колишній поліцейський наказував потерпілому Дмитру Мазосі зупинитись, фізично перешкоджав йому рухатись із дитячим візком з немовлям і декілька разів намагався "заламати" потерпілого.

На думку прокурорів, Писаренко знав, що перевищує свої повноваження і не має законних підстав застосовувати силу до Мазохи, але експоліцейського це не зупинило.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • У Дніпрі 20 червня група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра "Сина" Павлова, коли той гуляв із дитиною. На відео видно, що до цього причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.
  • У поліції Дніпропетровської області підтвердили, що за фактом конфлікту у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження. Зараз правоохоронці проводять слідчі заходи для ідентифікації всіх причетних осіб, причетних до події.
  • 21 червня голова Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на конфлікт за участю народного депутата Миколи Тищенка та ексвійськового у Дніпрі: назвав його поведінку ганебною.
  • 24 червня стало відомо, що поліція Києва звільнила Богдана Писаренка.

Теми: ТищенкоДніпрополіція
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