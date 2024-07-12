Експоліцейського, який був з Тищенком під час конфлікту в Дніпрі, посадили під домашній арешт – ЗМІ

Печерський районний суд Києва 11 липня 2024 року обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту колишньому поліцейському Богдану Писаренку, який брав участь у нападі на ексвійськового у Дніпрі разом з нардепом Миколою Тищенком.

Джерело: "Слідство.Інфо" з посиланням на Офіс Генерального прокурора

Деталі: Повідомляється, що суд зобов’язав Писаренка цілодобово не полишати свій дім впродовж двох місяців. Прокурори в суді просили Писаренку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави, тому вони подали апеляційну скаргу на ухвалу суду.

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Писаренку оголосили підозру 8 липня 2024 року. За даними джерел у правоохоронних органах журналістів "Слідства.Інфо", у тексті документа зазначено, що колишній поліцейський наказував потерпілому Дмитру Мазосі зупинитись, фізично перешкоджав йому рухатись із дитячим візком з немовлям і декілька разів намагався "заламати" потерпілого.

На думку прокурорів, Писаренко знав, що перевищує свої повноваження і не має законних підстав застосовувати силу до Мазохи, але експоліцейського це не зупинило.

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