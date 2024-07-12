Экс-полицейского, который был с Тищенко во время конфликта в Днепре, посадили под домашний арест - СМИ
Печерский районный суд Киева 11 июля 2024 года избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста бывшему полицейскому Богдану Писаренко, который участвовал в нападении на экс-военного в Днепре вместе с нардепом Николаем Тищенко.
Источник: "Слідство.Інфо" со ссылкой на Офис Генерального прокурора
Детали: Сообщается, что суд обязал Писаренко круглосуточно не покидать свой дом в течение двух месяцев. Прокуроры в суде просили Писаренко меру пресечения в виде содержания под стражей без залога, поэтому они подали апелляционную жалобу на решение суда.
Писаренко объявили подозрение 8 июля 2024 года. По данным источников в правоохранительных органах журналистов "Слідства.Інфо", в тексте документа указано, что бывший полицейский приказывал потерпевшему Дмитрию Мазохе остановиться, физически препятствовал ему двигаться с детской коляской с младенцем и несколько раз пытался "заломать" потерпевшего.
По мнению прокуроров, Писаренко знал, что превышает свои полномочия и не имеет законных оснований применять силу к Мазохе, но экс-полицейского это не остановило.
Что предшествовало:
- В Днепре 20 июня группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия "Сына" Павлова, когда тот гулял с ребенком. На видео видно, что к этому причастна охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.
- В полиции Днепропетровской области подтвердили, что по факту конфликта в центре Днепра открыли два уголовных производства. Сейчас правоохранители проводят следственные мероприятия по идентификации всех причастных лиц, причастных к происшествию.
- 21 июня глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на конфликт с участием народного депутата Николая Тищенко и экс-военного в Днепре: назвал его поведение позорным.
- 24 июня стало известно, что полиция Киева уволила Богдана Писаренко