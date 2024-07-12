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Экс-полицейского, который был с Тищенко во время конфликта в Днепре, посадили под домашний арест - СМИ

Станислав ПогориловПятница, 12 июля 2024, 18:32
Экс-полицейского, который был с Тищенко во время конфликта в Днепре, посадили под домашний арест - СМИ
Фото: коллаж УП

Печерский районный суд Киева 11 июля 2024 года избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста бывшему полицейскому Богдану Писаренко, который участвовал в нападении на экс-военного в Днепре вместе с нардепом Николаем Тищенко.

Источник: "Слідство.Інфо" со ссылкой на Офис Генерального прокурора

Детали: Сообщается, что суд обязал Писаренко круглосуточно не покидать свой дом в течение двух месяцев. Прокуроры в суде просили Писаренко меру пресечения в виде содержания под стражей без залога, поэтому они подали апелляционную жалобу на решение суда. 

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Писаренко объявили подозрение 8 июля 2024 года. По данным источников в правоохранительных органах журналистов "Слідства.Інфо", в тексте документа указано, что бывший полицейский приказывал потерпевшему Дмитрию Мазохе остановиться, физически препятствовал ему двигаться с детской коляской с младенцем и несколько раз пытался "заломать" потерпевшего.

По мнению прокуроров, Писаренко знал, что превышает свои полномочия и не имеет законных оснований применять силу к Мазохе, но экс-полицейского это не остановило.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • В Днепре 20 июня группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия "Сына" Павлова, когда тот гулял с ребенком. На видео видно, что к этому причастна охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.
  • В полиции Днепропетровской области подтвердили, что по факту конфликта в центре Днепра открыли два уголовных производства. Сейчас правоохранители проводят следственные мероприятия по идентификации всех причастных лиц, причастных к происшествию.
  • 21 июня глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на конфликт с участием народного депутата Николая Тищенко и экс-военного в Днепре: назвал его поведение позорным.
  • 24 июня стало известно, что полиция Киева уволила Богдана Писаренко

Темы: ТищенкоДнепрполиция
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