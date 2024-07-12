Экс-полицейского, который был с Тищенко во время конфликта в Днепре, посадили под домашний арест - СМИ

Печерский районный суд Киева 11 июля 2024 года избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста бывшему полицейскому Богдану Писаренко, который участвовал в нападении на экс-военного в Днепре вместе с нардепом Николаем Тищенко.

Источник: "Слідство.Інфо" со ссылкой на Офис Генерального прокурора

Детали: Сообщается, что суд обязал Писаренко круглосуточно не покидать свой дом в течение двух месяцев. Прокуроры в суде просили Писаренко меру пресечения в виде содержания под стражей без залога, поэтому они подали апелляционную жалобу на решение суда.

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Писаренко объявили подозрение 8 июля 2024 года. По данным источников в правоохранительных органах журналистов "Слідства.Інфо", в тексте документа указано, что бывший полицейский приказывал потерпевшему Дмитрию Мазохе остановиться, физически препятствовал ему двигаться с детской коляской с младенцем и несколько раз пытался "заломать" потерпевшего.

По мнению прокуроров, Писаренко знал, что превышает свои полномочия и не имеет законных оснований применять силу к Мазохе, но экс-полицейского это не остановило.

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