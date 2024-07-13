Deep State: Сили оборони вибили ворога з села на Харківщині
Субота, 13 липня 2024, 00:08
Сили оборони України вибили противника з Сотницького Козачка на Харківщині.
Джерело: Deep State
Деталі: Ворог просунувся біля Воздвиженки, Юріївки, в Роздолівці та Новоселівці Першій на Донеччині.
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Тривають бої в Урожайному та Красногорівці Донецької області.
Нагадаємо:
- 4 липня стало відомо, що росіяни окупували Сотницький Козачок і таким чином розширили фронт у Харківській області.
- Сили оборони виявили та знищили диверсійно-розвідувальну групу, яка зайшла в Сотницький Козачок Золочівської громади на Харківщині.