Deep State: Силы обороны выбили врага из села на Харьковщине
Суббота, 13 июля 2024, 00:08
Силы обороны Украины выбили противника из Сотницкого Казачка на Харьковщине.
Источник: Deep State
Детали: Враг продвинулся у Воздвиженки, Юрьевки, в Раздоловке и Новоселовке Первой в Донецкой области.
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Продолжаются бои в Урожайном и Красногоровке Донецкой области.
Напомним:
- 4 июля стало известно, что россияне оккупировали Сотницкий Казачок и таким образом расширили фронт в Харьковской области.
- Силы обороны обнаружили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу, которая зашла в Сотницкий Казачок Золочевской громады на Харьковщине.