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Deep State: Силы обороны выбили врага из села на Харьковщине

Алена ИвашкивСуббота, 13 июля 2024, 00:08
Deep State: Силы обороны выбили врага из села на Харьковщине
Карта Deep State

Силы обороны Украины выбили противника из Сотницкого Казачка на Харьковщине. 

Источник: Deep State

Детали: Враг продвинулся у Воздвиженки, Юрьевки, в Раздоловке и Новоселовке Первой в Донецкой области.

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Продолжаются бои в Урожайном и Красногоровке Донецкой области.

Напомним:

Темы: войнаДонецкая область
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