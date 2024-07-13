Із Вовчанська вивезли трьох дітей, яких ховали від евакуації батьки

працівник поліції та евакуйовані з Вовчанська діти, фото з Facebook Тимошка

Із Вовчанська на Харківщині, де тривають інтенсивні бойові дії, евакуювали трьох дітей, яких переховували батьки.

Джерело: начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко у Facebook

Пряма мова: "Трьох дітей ховали у Вовчанську. Дівчинка 4,5 років, хлопчики 14 та 15 років. Ховали батьки. Ну як батьки. Важко назвати батьками. З цим будемо розбиратись.

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Сьогодні поліцейські Вовчанська спільно з воїнами 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка їх знайшли і вивезли.

Бійці 57 видивились родину пташкою, далі поїздка і вивоз".

Довідково: Із Вовчанської громади примусово евакуюють дітей ще з липня 2023 року.

ВІДЕО ДНЯ

Із травня 2024 року у Вовчанську тривають інтенсивні бойові дії.