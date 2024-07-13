Из Волчанска вывезли троих детей, которых прятали от эвакуации родители
Из Волчанска на Харьковщине, где продолжаются интенсивные боевые действия, эвакуировали троих детей, которых прятали родители.
Источник: начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко в Facebook
Прямая речь: "Трех детей прятали в Волчанске. Девочка 4,5 лет, мальчики 14 и 15 лет. Прятали родители. Ну как родители. Трудно назвать родителями. С этим будем разбираться.
Сегодня полицейские Волчанска совместно с воинами 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко их нашли и вывезли.
Бойцы 57 высмотрели семью птичкой, дальше поездка и вывоз".
Справочно: Из Волчанской громады принудительно эвакуируют детей еще с июля 2023 года.
С мая 2024 года в Волчанске продолжаются интенсивные боевые действия.