Из Волчанска вывезли троих детей, которых прятали от эвакуации родители

работник полиции и эвакуированные из Волчанска дети, фото из Facebook Тимошко

Из Волчанска на Харьковщине, где продолжаются интенсивные боевые действия, эвакуировали троих детей, которых прятали родители.

Источник: начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко в Facebook

Прямая речь: "Трех детей прятали в Волчанске. Девочка 4,5 лет, мальчики 14 и 15 лет. Прятали родители. Ну как родители. Трудно назвать родителями. С этим будем разбираться.

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Сегодня полицейские Волчанска совместно с воинами 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко их нашли и вывезли.

Бойцы 57 высмотрели семью птичкой, дальше поездка и вывоз".

Справочно: Из Волчанской громады принудительно эвакуируют детей еще с июля 2023 года.

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С мая 2024 года в Волчанске продолжаются интенсивные боевые действия.