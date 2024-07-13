Удар РФ по Харківщині: поранено 5 залізничників, другий загиблий – поліцейський

Серед 22 поранених внаслідок удару російських військ по селищу Буди на Харківщині – п'ятеро залізничників.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, Укрзалізниця, МВС України

Дослівно Укрзалізниця: "Сьогодні країна-терорист завдала удару по залізничних об'єктах та рухомому складу на Харківщині.

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На жаль, за попередньою інформацією, поранено пʼятьох залізничників: машиніста, начальницю станції, чергового по станції, старшого шляхового майстра та складача поїздів. Трьох залізничників з осколковими пораненнями та контузією госпіталізовано, ще двом надано медичну допомогу на місці.

Вражено вагони, загоряння, які виникли через ворожий удар, були оперативно локалізовані".

Деталі: Синєгубов також написав, що внаслідок удару по Будах поранено 5 залізничників.

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Він підтвердив, що серед двох загиблих – начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС в Харківській області Артем Костиря.

Загалом поранено 22 людей — 16 чоловіків та 6 жінок віком від 14 до 81 року. Двоє людей у важкому стані, 13 у середньому, інші — в легкому.

Синєгубов підкреслив, що ворог цілеспрямовано завдав два удари з проміжком у пів години, коли всі профільні служби вже були на місці.

Разом з тим, у МВС України повідомили, що другим загиблим внаслідок удару по селищу Буди виявився поліцейський сектору реагування патрульної поліції Харківського районного управління поліції, старший сержант поліції Олексій Кощій.

Серед поранених — троє рятувальників, поліцейський та близько 20 цивільних, зокрема одна дитина.

Що передувало: У суботу вдень російські війська завдали двох ударів по селищу Буди в Харківському районі. За останньою інформацією, внаслідок ударів 2 людей загинули і 22 постраждали.