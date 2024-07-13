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Удар РФ по Харьковской области: ранены 5 железнодорожников, второй погибший - полицейский

Катерина ТищенкоСуббота, 13 июля 2024, 19:36
Удар РФ по Харьковской области: ранены 5 железнодорожников, второй погибший - полицейский
место удара, фото МВД

Среди 22 раненых в результате удара российских войск по поселку Буды на Харьковщине – пятеро железнодорожников.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, Укрзализныця, МВД Украины

Дословно Укрзализныця: "Сегодня страна-террорист нанесла удар по железнодорожным объектам и подвижному составу на Харьковщине.

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К сожалению, по предварительной информации, ранены пятеро железнодорожников: машинист, начальница станции, дежурный по станции, старший путевой мастер и составитель поездов. Трое железнодорожников с осколочными ранениями и контузией госпитализированы, еще двоим оказана медицинская помощь на месте.

Поражены вагоны, возгорания, возникшие из-за вражеского удара, были оперативно локализованы".

Детали: Синегубов также написал, что в результате удара по Будах ранены 5 железнодорожников.

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Он подтвердил, что среди двух погибших – начальник Харьковского районного управления ГУ ГСЧС в Харьковской области Артем Костыря.

Всего ранены 22 человека – 16 мужчин и 6 женщин в возрасте от 14 до 81 года. Два человека в тяжелом состоянии, 13 в среднем, остальные – в легком.

Синегубов подчеркнул, что враг целенаправленно нанес два удара с промежутком в полчаса, когда все профильные службы уже были на месте.

Вместе с тем, в МВД Украины сообщили, что вторым погибшим в результате удара по поселку Буды оказался полицейский сектора реагирования патрульной полиции Харьковского районного управления полиции, старший сержант полиции Алексей Кощий.

Среди раненых - трое спасателей, полицейский и около 20 гражданских, в том числе один ребенок.

Что предшествовало: В субботу днем российские войска нанесли два удара по поселку Буды в Харьковском районе. По последней информации, в результате ударов 2 человека погибли и 22 пострадали.

Темы: Харьковская областьУкрзализныцявойна
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