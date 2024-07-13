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По вокзалу на Харківщині РФ вдарила "Іскандерами", кількість постраждалих зросла – прокуратура

Катерина ТищенкоСубота, 13 липня 2024, 20:24
По вокзалу на Харківщині РФ вдарила Іскандерами, кількість постраждалих зросла – прокуратура
наслідки удару, фото прокуратури

За попередніми даними, російські війська вдарили по селищу Буди на Харківщині двома ракетами Іскандер-М, внаслідок ударів двоє осіб загинули і 23 постраждали, серед них 14-річна дівчинка.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

 

Дослівно: "13 липня близько 15:40 збройні сили РФ завдали ракетний удар по залізничному вокзалу у селищі Буди Харківського району. Після прибуття служб війська РФ за тактикою повторного удару вдарили ракетою по тій самій локації.

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Загинули начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС у Харківській області та поліцейський сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

Отримали травми різного ступеня тяжкості 23 людини, серед них 14-річна дівчинка".

 

Деталі: Внаслідок ударів пошкоджено обʼєкти залізничної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі.

ВІДЕО ДНЯ
 

У прокуратурі уточнили, що, за попередніми даними, ЗС РФ вдарили по селищу двома ракетами Іскандер-М.

Що передувало: У суботу вдень російські війська завдали двох ударів по селищу Буди в Харківському районі. Раніше було відомо, що внаслідок ударів 2 людей загинули і 22 постраждали.

Внаслідок атаки загинув начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС у Харківській області Артем Костиря та поліцейський сектору реагування патрульної поліції Харківського районного управління поліції Олексій Кощій.

Серед поранених - 5 залізничників.

Теми: Харківська областьвійнаракетний удар
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