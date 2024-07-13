По вокзалу на Харьковщине РФ ударила "Искандерами", пострадавших стало больше - прокуратура

По предварительным данным, российские войска ударили по поселку Буды на Харьковщине двумя ракетами Искандер-М, в результате ударов два человека погибли и 23 пострадали, среди них 14-летняя девочка.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "13 июля около 15:40 вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в поселке Буды Харьковского района. После прибытия служб войска РФ по тактике повторного удара ударили ракетой по той же локации.

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Погибли начальник Харьковского районного управления ГУ ГСЧС в Харьковской области и полицейский сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №3 ХРУП №1 ГУНП в Харьковской области.

Получили травмы различной степени тяжести 23 человека, среди них 14-летняя девочка".

Детали: В результате ударов повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры, жилые дома, автомобили.

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В прокуратуре уточнили, что, по предварительным данным, ВС РФ ударили по поселку двумя ракетами Искандер-М.

Что предшествовало: В субботу днем российские войска нанесли два удара по поселку Буды в Харьковском районе. Ранее было известно, что в результате ударов 2 человека погибли и 22 пострадали.

В результате атаки погиб начальник Харьковского районного управления ГУ ГСЧС в Харьковской области Артем Костыря и полицейский сектора реагирования патрульной полиции Харьковского районного управления полиции Алексей Кощий.

Среди раненых - 5 железнодорожников.