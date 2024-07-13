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На Херсонщині через російський обстріл загинуло подружжя

Катерина ТищенкоСубота, 13 липня 2024, 22:36
На Херсонщині через російський обстріл загинуло подружжя
Комишани на Херсонщині, deepstatemap

Внаслідок обстрілу Комишан на Херсонщині у суботу ввечері загинули чоловік та дружина.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Через артилерійський обстріл у Комишанах загинула родина – 44-річний чоловік та 40-річна жінка.

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Вони отримали вибухові травми, несумісні з життям".

Що передувало: Раніше повідомлялося, що за суботу на Херсонщині вже троє людей загинули та п’ятеро постраждали внаслідок російської агресії.

Після цього стало відомо, що внаслідок обстрілу Чорнобаївки на Херсонщині в суботу 16-річна дівчинка доставлена до лікарні у вкрай важкому стані.

Теми: Херсонська областьвійна
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