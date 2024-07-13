На Херсонщине из-за российского обстрела погибли супруги
Суббота, 13 июля 2024, 22:36
В результате обстрела Камышан на Херсонщине в субботу вечером погибли муж и жена.
Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram
Прямая речь: "Из-за артиллерийского обстрела в Камышанах погибла семья - 44-летний мужчина и 40-летняя женщина.
Реклама:
Они получили взрывные травмы, несовместимые с жизнью".
Что предшествовало: Ранее сообщалось, что за субботу на Херсонщине уже три человека погибли и пятеро пострадали в результате российской агрессии.
Позже стало известно, что в результате обстрела Чернобаевки на Херсонщине в субботу 16-летняя девочка доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии.