На Херсонщине из-за российского обстрела погибли супруги

В результате обстрела Камышан на Херсонщине в субботу вечером погибли муж и жена.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Из-за артиллерийского обстрела в Камышанах погибла семья - 44-летний мужчина и 40-летняя женщина.

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Они получили взрывные травмы, несовместимые с жизнью".

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что за субботу на Херсонщине уже три человека погибли и пятеро пострадали в результате российской агрессии.

Позже стало известно, что в результате обстрела Чернобаевки на Херсонщине в субботу 16-летняя девочка доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии.