Байден: Політика не може бути "буквальним полем битви"

Президент США Джо Байден звернувся до нації з Овального кабінету Білого дому, наголосивши у своїй промові на необхідності "знизити температуру" в політиці.

Джерело: звернення Байдена, CNN

Пряма мова: "Я хочу поговорити з вами сьогодні ввечері про необхідність знизити температуру в нашій політиці і пам'ятати, що коли ми не згодні, ми не вороги, ми сусіди, ми друзі, колеги, громадяни і, що найголовніше, ми співвітчизники-американці. Ми повинні стояти разом".

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"Вчорашня стрілянина на мітингу Дональда Трампа в Пенсильванії закликає всіх нас зробити крок назад, оцінити, де ми знаходимося і як нам рухатися далі".

"Розбіжності неминучі, і американська демократія є частиною людської природи. Але політика ніколи не повинна бути буквальним полем битви або, боронь Боже, полем вбивств".

"Сила змінити Америку завжди повинна бути в руках народу, а не в руках потенційного вбивці".

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"Ми дебатуємо і не погоджуємося, порівнюємо і протиставляємо характери кандидатів, їхні досягнення, проблеми, порядок денний, бачення Америки.

Але в Америці ми вирішуємо наші розбіжності на рингу (імовірно, Байден мав на увазі біля політичних урн – ред.), ось як ми це робимо, на рингу, а не кулями".

Що передувало: Раніше Байден двічі засудив замах на колишнього президента Дональда Трампа й оголосив низку заходів із розслідування нападу та зміцнення безпеки.

Передісторія:

Під час виступу Трампа в Пенсильванії пролунали звуки пострілів. Трампа евакуювали зі сцени.

Трамп повідомив, що під час стрілянини в Пенсильванії дістав поранення вуха.

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