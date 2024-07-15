Розслідування замаху на Трампа буде "швидким та ретельним" – Байден

Президент США Джо Байден вдруге засудив замах на колишнього президента Дональда Трампа й оголосив низку заходів із розслідування нападу та зміцнення безпеки.

Джерело: Байден, цитує Голос Америки

Пряма мова: "В Америці немає місця такому роду насильства, або, чесно кажучи, будь-якому насильству. Спроба вбивства суперечить всьому, за що ми виступаємо як країна. Всьому... Єдність – найбільш невловима ціль, але ніщо не є настільки важливим зараз, як єдність".

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Деталі: У своєму другому зверненні до країни після суботнього замаху на Трампа американський президент оголосив низку заходів із розслідування нападу та зміцнення безпеки:

Байден наказав провести незалежний огляд заходів безпеки на події в суботу. Результати розслідування будуть оприлюднені, оголосив президент США.

Служба безпеки США, за вказівкою президента, проведе огляд заходів безпеки перед з'їздом Республіканської партії в Мілуокі. Дональд Трамп повідомив у соцмережах, що прямує до Мілуокі в неділю. Очікується, що з'їзд затвердить його кандидатом від партії на президентських виборах.

Колишній президент Трамп продовжить мати доступ до всіх можливостей безпеки. "Я постійно вказую Секретній службі надавати йому всі ресурси, спроможності та захист, необхідні для забезпечення його безпеки на постійній основі", – сказав президент у зверненні.

Байден закликав американців не робити поспішних висновків про політичну приналежність нападника, а дати ФБР час повністю розслідувати інцидент. Він підкреслив, що розслідування буде "швидким та ретельним".

У нас "ще немає інформації про мотивацію стрільця", але "ми знаємо, хто він", додав президент.

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За повідомленням Служби безпеки, напад скоїв 20-річний місцевий мешканець Меттью Крукс. Служба безпеки застрелила нападника на місці.

Що передувало: Байден засудив стрілянину під час виступу Трампа, додавши, що "в Америці немає місця такому насильству".

Передісторія: