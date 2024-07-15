Розслідування замаху на Трампа буде "швидким та ретельним" – Байден
Президент США Джо Байден вдруге засудив замах на колишнього президента Дональда Трампа й оголосив низку заходів із розслідування нападу та зміцнення безпеки.
Джерело: Байден, цитує Голос Америки
Пряма мова: "В Америці немає місця такому роду насильства, або, чесно кажучи, будь-якому насильству. Спроба вбивства суперечить всьому, за що ми виступаємо як країна. Всьому... Єдність – найбільш невловима ціль, але ніщо не є настільки важливим зараз, як єдність".
Деталі: У своєму другому зверненні до країни після суботнього замаху на Трампа американський президент оголосив низку заходів із розслідування нападу та зміцнення безпеки:
Байден наказав провести незалежний огляд заходів безпеки на події в суботу. Результати розслідування будуть оприлюднені, оголосив президент США.
- Служба безпеки США, за вказівкою президента, проведе огляд заходів безпеки перед з'їздом Республіканської партії в Мілуокі. Дональд Трамп повідомив у соцмережах, що прямує до Мілуокі в неділю. Очікується, що з'їзд затвердить його кандидатом від партії на президентських виборах.
- Колишній президент Трамп продовжить мати доступ до всіх можливостей безпеки. "Я постійно вказую Секретній службі надавати йому всі ресурси, спроможності та захист, необхідні для забезпечення його безпеки на постійній основі", – сказав президент у зверненні.
- Байден закликав американців не робити поспішних висновків про політичну приналежність нападника, а дати ФБР час повністю розслідувати інцидент. Він підкреслив, що розслідування буде "швидким та ретельним".
У нас "ще немає інформації про мотивацію стрільця", але "ми знаємо, хто він", додав президент.
За повідомленням Служби безпеки, напад скоїв 20-річний місцевий мешканець Меттью Крукс. Служба безпеки застрелила нападника на місці.
Що передувало: Байден засудив стрілянину під час виступу Трампа, додавши, що "в Америці немає місця такому насильству".
Передісторія:
- Під час виступу Трампа в Пенсильванії пролунали звуки пострілів. Трампа евакуювали зі сцени.
- Трамп повідомив, що під час стрілянини в Пенсильванії дістав поранення вуха.