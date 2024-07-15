Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Байден: Политика не может быть "буквальным полем битвы"

Ольга ГлущенкоПонедельник, 15 июля 2024, 03:48
Байден: Политика не может быть буквальным полем битвы
Байден обратился к американцам, скриншот видео

Президент США Джо Байден обратился к нации из Овального кабинета Белого дома, подчеркнув в своей речи необходимость "снизить температуру" в политике.

Источник: обращение Байдена, CNN

Прямая речь: "Я хочу поговорить с вами сегодня вечером о необходимости снизить температуру в нашей политике и помнить, что когда мы не согласны, мы не враги, мы соседи, мы друзья, коллеги, граждане и, что самое главное, мы соотечественники-американцы. Мы должны стоять вместе".

Реклама:

"Вчерашняя стрельба на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании призывает всех нас сделать шаг назад, оценить, где мы находимся и как нам двигаться дальше".

"Разногласия неизбежны, и американская демократия является частью человеческой природы. Но политика никогда не должна быть буквальным полем битвы или, упаси Боже, полем убийств".

"Сила изменить Америку всегда должна быть в руках народа, а не в руках потенциального убийцы".

ВИДЕО ДНЯ

"Мы дебатируем и не соглашаемся, сравниваем и противопоставляем характеры кандидатов, их достижения, проблемы, повестку дня, видение Америки.

Но в Америке мы решаем наши разногласия на ринге (предположительно, Байден имел в виду у политических урн – ред.), вот как мы это делаем, на ринге, а не пулями".

Что предшествовало: Ранее Байден дважды осудил покушение на бывшего президента Дональда Трампа и объявил ряд мер по расследованию нападения и укреплению безопасности.

Предыстория:

  • Во время выступления Трампа в Пенсильвании раздались звуки выстрелов. Трампа эвакуировали со сцены.
  • Трамп сообщил, что во время стрельбы в Пенсильвании получил ранение уха.

Знать больше: Убийственный митинг Дональда Трампа: как покушение на кандидата взорвало политику США

Темы: БайденСШАТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден озвучил свои приоритеты на следующие шесть месяцев: среди них - остановить Путина

видео79 бригада отразила один из самых больших штурмов на Кураховском направлении

видеоВ Турции задержан россиянин, который, вероятно, причастен к подрыву военного в Москве

видеоВ Одессе водитель "прокатил" на капоте сотрудника ТЦК: военный дал показания

Словакия угрожает Украине из-за запрета транзита российской нефти

Ракетная атака РФ на Харьков 24 июля: пострадали уже 6 человек

Все новости...
Байден
Расследование покушения на Трампа будет "быстрым и тщательным" – Байден
Байден о стрельбе во время выступления Трампа: В США нет места такому насилию
Зеленский в Ирландии прокомментировал ляп Байдена, назвавшего его Путиным
Последние новости
03:53
Байден озвучил свои приоритеты на следующие шесть месяцев: среди них - остановить Путина
02:55
На подступах к Киеву работает ПВО
02:49
СМИ: Спецподразделение ГРУ РФ вербует диверсантов в Европе через Telegram и TikTok
02:08
Формула-1Дедпул и Росомаха: Alpine удивил новыми цветами болида на Гран-при Бельгии
01:38
ЦНС: на оккупированной Донетчине люди вышли на протесты из-за отсутствия воды 
00:23
Нетаньяху в США предложил создать антииранский альянс
00:06
Враг наносит удары по Харькову
23:52
Россия впервые ударила по Харькову кассетным "Искандером"
23:40
Украину атакуют БпЛА окупантов
23:30
Не желал уходить на пенсию: как 94-летний американец стал старейшим водителем автобуса в мире
Все новости...
Реклама:
Реклама: