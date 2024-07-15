Байден: Политика не может быть "буквальным полем битвы"

Президент США Джо Байден обратился к нации из Овального кабинета Белого дома, подчеркнув в своей речи необходимость "снизить температуру" в политике.

Источник: обращение Байдена, CNN

Прямая речь: "Я хочу поговорить с вами сегодня вечером о необходимости снизить температуру в нашей политике и помнить, что когда мы не согласны, мы не враги, мы соседи, мы друзья, коллеги, граждане и, что самое главное, мы соотечественники-американцы. Мы должны стоять вместе".

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"Вчерашняя стрельба на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании призывает всех нас сделать шаг назад, оценить, где мы находимся и как нам двигаться дальше".

"Разногласия неизбежны, и американская демократия является частью человеческой природы. Но политика никогда не должна быть буквальным полем битвы или, упаси Боже, полем убийств".

"Сила изменить Америку всегда должна быть в руках народа, а не в руках потенциального убийцы".

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"Мы дебатируем и не соглашаемся, сравниваем и противопоставляем характеры кандидатов, их достижения, проблемы, повестку дня, видение Америки.

Но в Америке мы решаем наши разногласия на ринге (предположительно, Байден имел в виду у политических урн – ред.), вот как мы это делаем, на ринге, а не пулями".

Что предшествовало: Ранее Байден дважды осудил покушение на бывшего президента Дональда Трампа и объявил ряд мер по расследованию нападения и укреплению безопасности.

Предыстория:

Во время выступления Трампа в Пенсильвании раздались звуки выстрелов. Трампа эвакуировали со сцены.

Трамп сообщил, что во время стрельбы в Пенсильвании получил ранение уха.

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