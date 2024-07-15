До з’їзду Республіканської партії США посилюють заходи безпеки – ЗМІ

У Мілвокі у США посилюють заходи безпеки напередодні з’їзду Республіканської партії.

Джерело: Голос Америки

Деталі: Республіканська партія починає з’їзд у Мілвокі, Вісконсин, де офіційно оберуть Дональда Трампа кандидатом у президенти.

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З'їзд проходить на тлі драматичних подій: під час мітингу в Пенсильванії відбувся замах на Трампа, в результаті якого він і глядачі отримали поранення, а одна людина загинула. Нападника "нейтралізували" спецслужби.

Попри інцидент, з’їзд продовжиться за планом. Заходи безпеки у Мілвокі посилені.

Президент Джо Байден закликав до зниження напруги, наголосивши на важливості мирного вирішення суперечок. Трамп подякував за молитви і підтвердив свою участь у з’їзді.

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