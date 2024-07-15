К съезду Республиканской партии США усиливают меры безопасности – СМИ

В Милуоки в США усиливают меры безопасности накануне съезда Республиканской партии.

Источник: Голос Америки

Детали: Республиканская партия начинает съезд в Милуоки, Висконсин, где официально изберут Дональда Трампа кандидатом в президенты.

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Съезд проходит на фоне драматических событий: во время митинга в Пенсильвании произошло покушение на Трампа, в результате которого он и зрители получили ранения, а один человек погиб. Нападавшего "нейтрализовали" спецслужбы.

Несмотря на инцидент, съезд продолжится по плану. Меры безопасности в Милуоки усилены.

Президент Джо Байден призвал к снижению напряжения, подчеркнув важность мирного разрешения споров. Трамп поблагодарил за молитвы и подтвердил свое участие в съезде.

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