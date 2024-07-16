Байден назвав помилкою вислів "поцілити Трампа в яблучко" і пояснив свою риторику

Президент США Джо Байден назвав помилкою своє висловлювання "настав час поцілити Трампа в яблучко" напередодні замаху на колишнього президента, уточнивши, що мав на увазі зосередитися на діях опонента.

Джерело: Байден в інтерв'ю NBC News

Деталі: Ідеться про те, що Байден нещодавно заявив донорам під час приватної розмови, що "настав час поцілити Трампа в яблучко".

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Президент сказав, що вживання цього слова було "помилкою", але він відкинув більш серйозну критику, сказавши, що це була лише мовна фігура, і що саме Трамп є тим, хто запровадив насильницьку риторику.

Пряма мова: "Я не казав "приціл". Я мав на увазі "в яблучко".

Я мав на увазі зосередитися на ньому. Зосередитися на тому, що він робить, зосередитися на його політиці, зосередитися на кількості брехні, яку він сказав під час дебатів".

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"…я не той, хто сказав, що хочу бути диктатором у перший же день, я не той, хто відмовився визнати результати виборів. Я не та людина, яка сказала, що не прийме результат цих виборів автоматично. Не можна любити свою країну тільки тоді, коли ти перемагаєш. Тому я зосередився на тому, що він говорить, і я маю на увазі ідею".

Деталі: Щодо риторики, яка може ненавмисно підбурювати когось до насильства, Байден сказав, що загроза з боку його опонента є надто серйозною, щоб її ігнорувати.

Пряма мова: "Я не вдавався до такої риторики. Мій опонент вдається до такої риторики".

Що передувало: Раніше Байден двічі засудив замах на колишнього президента Дональда Трампа й оголосив низку заходів із розслідування нападу та зміцнення безпеки.

Згодом Байден звернувся до нації з Овального кабінету Білого дому, наголосивши у своїй промові на необхідності "знизити температуру" в політиці.

Передісторія:

Під час виступу Трампа в Пенсильванії пролунали звуки пострілів. Трампа евакуювали зі сцени.

Трамп повідомив, що під час стрілянини в Пенсильванії дістав поранення вуха.

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