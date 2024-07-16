Українські війська відійшли з Кринок на Херсонщині – джерела
Вівторок, 16 липня 2024, 21:30
Українські підрозділи відійшли з селища Кринки на лівому березі Херсонщині.
Джерело: джерела "Української правди" в морській піхоті; "Суспільне" з посиланням на джерело в Силах оборони
Деталі: Військові повідомляють, що це відбулось ще кілька тижнів тому.
Реклама:
14 липня аналітики DeepState, повідомили, що росіяни окупували селище Урожайне на Донеччині.
Передісторія:
У жовтні 2023 року українські війська закріпилися у Кринках. Відтоді окупаційні війська майже щодня намагалися вибити звідти українські сили, про що регулярно йшлося у щоденних звітах Генштабу ЗСУ.