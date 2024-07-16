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Українські війська відійшли з Кринок на Херсонщині – джерела

Тетяна Олійник, "Українська правда"Вівторок, 16 липня 2024, 21:30
Українські війська відійшли з Кринок на Херсонщині – джерела
Мапа - DeepState

Українські підрозділи відійшли з селища Кринки на лівому березі Херсонщині.

Джерело: джерела "Української правди" в морській піхоті; "Суспільне" з посиланням на джерело в Силах оборони

Деталі: Військові повідомляють, що це відбулось ще кілька тижнів тому.

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14 липня аналітики DeepState, повідомили, що росіяни окупували селище Урожайне на Донеччині.

Передісторія: 

У жовтні 2023 року українські війська закріпилися у Кринках. Відтоді окупаційні війська майже щодня намагалися вибити звідти українські сили, про що регулярно йшлося у щоденних звітах Генштабу ЗСУ.

Теми: Херсонська областьбойові дії
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