Українські війська відійшли з Кринок на Херсонщині – джерела

Українські підрозділи відійшли з селища Кринки на лівому березі Херсонщині.

Джерело: джерела "Української правди" в морській піхоті; "Суспільне" з посиланням на джерело в Силах оборони

Деталі: Військові повідомляють, що це відбулось ще кілька тижнів тому.

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14 липня аналітики DeepState, повідомили, що росіяни окупували селище Урожайне на Донеччині.

Передісторія:

У жовтні 2023 року українські війська закріпилися у Кринках. Відтоді окупаційні війська майже щодня намагалися вибити звідти українські сили, про що регулярно йшлося у щоденних звітах Генштабу ЗСУ.