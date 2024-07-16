Украинские войска отошли с Кринок на Херсонщине – источники
Вторник, 16 июля 2024, 21:30
Украинские подразделения отошли из поселка Крынки на левом берегу Херсона.
Источник: источники "Украинской правды" в морской пехоте; "Общественное" со ссылкой на источник в Силах обороны
Детали: Военные сообщают, что это произошло еще несколько недель назад.
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14 июля аналитики DeepState, сообщили, что россияне оккупировали поселок Урожайное Донецкой области.
Предыстория:
В октябре 2023 года украинские войска закрепились в Крынках. С тех пор оккупационные войска почти каждый день пытались выбить оттуда украинские силы, о чем регулярно говорилось в ежедневных отчетах Генштаба ВСУ.