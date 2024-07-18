"Таврія" про ситуацію щодо Кринок: Сили оборони продовжують працювати на лівобережжі Дніпра

Сили оборони України перебувають на визначених Генштабом позиціях лівобережжя Дніпра та знищують окупантів.

Джерело: речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону 18 липня

Деталі: Відповідаючи на запитання щодо ситуації в Кринках речник зазначив, що вона "трохи не така критична, як її інтерпретують деякі медіа і блогери".

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Пряма мова: "Ключовий наш меседж такий – Сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання на Лівобережжі Дніпра, зокрема і в районі населеного пункту Кринки.

Однак, дійсно, більшість основних позицій українських військ у цьому селі внаслідок інтенсивного комбінованого і тривалого вогневого впливу противника зруйновані вщент. Саме село перетворилося на груду каміння, воно повністю знищене ворожими обстрілами.

Це вже давно не населений пункт, а місце, в якому, фактично, неможливо тримати оборону. Але українські захисники і надалі перебувають на визначених позиціях і на плацдармах на Лівобережжі Дніпра: знищують окупантів і завдають російській армії відчутних втрат. Крім Кринок маємо інші плацдарми і бойова робота на Лівобережжі Дніпра продовжується".

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Що передувало: 16 липня джерела "Української правди" в морській піхоті повідомили, що українські підрозділи відійшли з селища Кринки на лівому березі Херсонщини.

Знати більше: "Слідство.Інфо": 788 українських військових зникли безвісти у Кринках