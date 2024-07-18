"Таврия" о ситуации по Крынкам: Силы обороны продолжают работать на левобережье Днепра

Силы обороны Украины находятся на определенных Генштабом позициях левобережья Днепра и уничтожают оккупантов.

Источник: спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире национального телемарафона 18 июля

Детали: Отвечая на вопрос о ситуации в Крынках спикер отметил, что она "немного не такая критическая, как ее интерпретируют некоторые медиа и блогеры".

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Прямая речь: "Ключевой наш месседж таков - Силы обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи на Левобережье Днепра, в том числе и в районе населенного пункта Крынки.

Однако, действительно, большинство основных позиций украинских войск в этом селе в результате интенсивного комбинированного и длительного огневого воздействия противника разрушены до основания. Само село превратилось в груду камней, оно полностью уничтожено вражескими обстрелами.

Это уже давно не населенный пункт, а место, в котором фактически невозможно держать оборону. Но украинские защитники и в дальнейшем находятся на определенных позициях и на плацдармах на Левобережье Днепра: уничтожают оккупантов и наносят российской армии ощутимые потери. Кроме Крынок есть другие плацдармы и боевая работа на Левобережье Днепра продолжается".

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Что предшествовало: 16 июля источники "Украинской правды" в морской пехоте сообщили, что украинские подразделения отошли из поселка Крынки на левом берегу Херсонщины.

Знать больше: "Слідство.Інфо": 788 украинских военных пропали без вести в Крынках