Зеленський і Трамп можуть провести першу з 2020 року телефонну розмову – CNN

За даними CNN, колишній президент Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський запланували телефонну розмову на п'ятницю, повідомляють два джерела, знайомі з планами.

Джерело: CNN із посиланням на джерела

Деталі: Ця розмова стане їхньою першою розмовою після того, як Трамп залишив Білий дім, і відбудеться на тлі занепокоєння в Європі щодо того, якою буде політика Трампа щодо війни в Україні, якщо він переможе на президентських виборах у листопаді.

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Одне з джерел попередило, що графіки часто змінюються. За словами співрозмовника, вже деякий час ведуться дискусії про відповідний час для дзвінка між кандидатом у президенти США від Республіканської партії та українським президентом.

Трамп неодноразово заявляв, що міг би врегулювати війну в Україні за один день, але залишається незрозумілим, як він буде досягати миру.

Нагадаємо: Під час дебатів президента Джо Байдена і Трампа постало питання війни Росії в Україні, між опонентами виникла перепалка.

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Також Трамп під час дебатів з Байденом заявив, що пропозиції, висунуті кремлівським правителем Володимиром Путіним нібито як умови для припинення розв’язаної РФ війни проти України, є "неприйнятними".