Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Зеленский и Трамп могут провести первый с 2020 года телефонный разговор – CNN

Ольга ГлущенкоПятница, 19 июля 2024, 06:24
Зеленский и Трамп могут провести первый с 2020 года телефонный разговор – CNN
Зеленский, фото ОП

По данным CNN, бывший президент Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский запланировали телефонный разговор на пятницу, сообщают два источника, знакомые с планами.

Источник: CNN со ссылкой на источники

Детали: Этот разговор станет их первым разговором после того, как Трамп покинул Белый дом, и состоится на фоне беспокойства в Европе относительно того, какой будет политика Трампа относительно войны в Украине, если он победит на президентских выборах в ноябре.

Реклама:

Один из источников предупредил, что графики часто меняются. По словам собеседника, уже некоторое время ведутся дискуссии о подходящем времени для звонка между кандидатом в президенты США от Республиканской партии и украинским президентом.

Трамп неоднократно заявлял, что мог бы урегулировать войну в Украине за один день, но остается непонятным, как он будет достигать мира.

Напомним: Во время дебатов президента Джо Байдена и Трампа встал вопрос войны России в Украине, между оппонентами возникла перепалка.

ВИДЕО ДНЯ

Также Трамп во время дебатов с Байденом заявил, что "предложения", выдвинутые кремлевским правителем Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения развязанной РФ войны против Украины, являются "неприемлемыми".

Темы: ЗеленскийТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трамп заявил, что готов провести дебаты с Харрис

Стефанчук говорит, что Рада не уходит на каникулы: Нардепы займутся другими видами деятельности

Сырский: Украина имеет план возвращения Крыма, и это реалистично

Энергетики отменили 24 июля отключение света в дневные часы почти по всей стране

фотоВ Москве взорвали авто с топ-военным, ему оторвало ноги

фото, видео Горела конюшня, повреждены промышленное здание и 5 авто – последствия российского удара по Харькову

Все новости...
Зеленский
Зеленский о возможной победе Трампа: Будет тяжелая работа
Шольц − на призыв Зеленского сбивать ракеты и дроны над Украиной: Не может быть и речи
Зеленский: Дипломатия может помочь вернуть все территории
Последние новости
11:47
Трамп заявил, что готов провести дебаты с Харрис
11:44
Кулеба в Китае заявил, что Россия пока не готова вести переговоры добропорядочно
11:42
Прибыль Tesla упала из-за задержки с презентацией роботакси
11:38
К ВСУ присоединились первые 7 женщин, которые отбывали наказание в тюрьме
11:31
видеоВ Киеве женщина выбросила кошку с балкона: животное выжило, но сильно травмировано
11:28
Нацбанк укрепил курс гривны: доллар и евро "просели"
11:09
Бубка и Снуп Догг пронесут олимпийский огонь перед церемонией открытия Игр-2024
11:06
Стефанчук говорит, что Рада не уходит на каникулы: Нардепы займутся другими видами деятельности
11:02
Сырский оценил потери россиян в войне, как три к одному
10:59
Сырский: Украинские дроны попали в около 200 объектов критической инфраструктуры в РФ
Все новости...
Реклама:
Реклама: