Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Во Львове совершили покушение на Ирину Фарион

Станислав ПогориловПятница, 19 июля 2024, 20:11
Во Львове совершили покушение на Ирину Фарион
Фото: Telegram Zahidwtf

В пятницу, 19 июля вечером, во Львове совершили покушение на бывшего народного депутата Ирину Фарион, это произошло на улице Масарика.

Источник: ZAXID.NET, полиция Львовщины, глава МВД Игорь Клименко

Детали: Как стало известно изданию из собственных источников, Ирина Фарион находится в больнице на ул. Топольной в критическом состоянии.

Реклама:

Она поступила в больницу около 20:00 в отделение неотложной медицинской помощи с огнестрельным ранением. На момент поступления ее состояние было крайне тяжелое. Пациентке оказывается неотложная помощь.

Обновлено. Полиция Львовской области подтвердила, что неизвестный 19 июля стрелял в общественного деятеля, но не назвала ее фамилию.

Правоохранители рассказали, что 19 июля, в 19.30 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что на улице Масарика во Львове неизвестный мужчина стрелял в прохожую.

ВИДЕО ДНЯ

"Правоохранители установили личность раненой, 60-летней львовянки. Она была госпитализирована с огнестрельным ранением головы", - говорится в сообщении.

По данным полиции во Львове и на территории области проводится специальная полицейская операция по задержанию злоумышленника, к которой задействованы сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовщины.

Позднее глава МВД Игорь Клименко подтвердил нападение на Фарион, которое квалифицировано "как покушение на умышленное убийство". "Состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь", - сообщил он.

По его словам, полиция, другие необходимые службы работают на месте стрельбы. Имеют показания свидетелей, прорабатывают данные с камер видеонаблюдения. Раскрытие преступления в активной фазе. Систематически получаю доклады от руководства полиции о принятых мерах и установленных обстоятельствах.

Он призвал граждан предоставлять полиции любую информация об обстоятельствах совершения этого преступления.

Обновлено в 23.07 Как сообщает ZAXID.NET, руководитель анестезиологической службы Первого ТМО Львова Наталья Матолинец рассказала о состоянии Ирины Фарион после покушения на нее. "Состояние - критическое. Глубокая мозговая кома. Искусственная вентиляция легких", - сказала врач.

В больнице также уточнили, что удалили все костные фрагменты из огнестрельной раны, ушили ее. Однако состояние Ирины Фарион нестабильное, у нее нитевидный пульс, артериальное давление не определяется. Пулю удалить невозможно, поскольку она в глубинных структурах мозга.

Позже мэр Львова Андрей Садовый и полиция сообщили, что бывший народный депутат Ирина Фарион, на которую совершили покушение 19 июля, умерла в больнице.

Предыстория:

  • 12 февраля 2024 года Галицкий районный суд Львова отказал бывшему народному депутату Ирине Фарион в восстановлении в должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных наук Национального университета "Львовская политехника".
  • Служба безопасности Украины начала уголовное производство и назначила ряд экспертиз относительно высказываний и публикаций Фарион. 
  • 15 ноября Национальный университет "Львовская политехника" уволил Фарион с должности профессора кафедры украинского языка на фоне его обвинений в сторону военных в том, что они общаются на русском языке.
  • Источники УП в правоохранительных органах подтвердили УП, что повод для увольнения экснардепки – нарушения 41 статьи Кодекса законов о труде: совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы.
  • Фарион отреагировала на свое увольнение из "Львовской политехники", сообщив, что готовит иск в суд.
  • 29 мая Львовский апелляционный суд постановил восстановить бывшего народного депутата Ирину Фарион в должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных наук Национального университета "Львовская политехника".

Темы: ФарионЛьвов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Иран и КНДР предоставляют России летальную помощь для войны в Украине

Во время учебного полета на самолете погиб курсант харьковского университета

Три четверти раненых военных возвращаются в строй – Минобороны

футболУкраина вырвала победу над Марокко на Олимпиаде-2024

В воскресенье графики отключений будут применять только вечером

Из Почаевской лавры исчезла значительная часть икон - комиссия

Все новости...
Фарион
Прощание с Ириной Фарион состоится в воскресенье
Зеленскому доложили об убийстве Фарион: исследуют версии, в том числе и по РФ
Убийство Ирины Фарион. Детали покушения, версии следствия и чем была известна профессор из Львова
Последние новости
05:56
Воздушные силы сообщили о работе ПВО по разведывательному БпЛА в Одесской области
04:50
Белый дом назвал удар по Голанским высотам "ужасным" и заверил Израиль в поддержке
03:58
ФИФА оштрафовала женскую сборную Канады на Олимпийских играх и дисквалифицировала тренера
03:20
ISW: Иран и КНДР предоставляют России летальную помощь для войны в Украине
02:34
видеоПосле атаки БпЛА в Курской области РФ горит нефтебаза – соцсети
02:14
обновлено от 00:26Россияне запускали беспилотники с юга
02:02
В Мали повстанцы заявили о десятках погибших "вагнеровцев" – СМИ
01:22
Враг атаковал 10 громад Сумщины, в одной из них есть погибший и 13 раненых
00:12
DeepState: Продолжаются бои возле Урожайного и в Нью-Йорке
23:40
Украинские гимнасты квалифицировались в пять личных финалов Олимпийских игр
Все новости...
Реклама:
Реклама: