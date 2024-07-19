Во Львове совершили покушение на Ирину Фарион
В пятницу, 19 июля вечером, во Львове совершили покушение на бывшего народного депутата Ирину Фарион, это произошло на улице Масарика.
Источник: ZAXID.NET, полиция Львовщины, глава МВД Игорь Клименко
Детали: Как стало известно изданию из собственных источников, Ирина Фарион находится в больнице на ул. Топольной в критическом состоянии.
Она поступила в больницу около 20:00 в отделение неотложной медицинской помощи с огнестрельным ранением. На момент поступления ее состояние было крайне тяжелое. Пациентке оказывается неотложная помощь.
Обновлено. Полиция Львовской области подтвердила, что неизвестный 19 июля стрелял в общественного деятеля, но не назвала ее фамилию.
Правоохранители рассказали, что 19 июля, в 19.30 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что на улице Масарика во Львове неизвестный мужчина стрелял в прохожую.
"Правоохранители установили личность раненой, 60-летней львовянки. Она была госпитализирована с огнестрельным ранением головы", - говорится в сообщении.
По данным полиции во Львове и на территории области проводится специальная полицейская операция по задержанию злоумышленника, к которой задействованы сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовщины.
Позднее глава МВД Игорь Клименко подтвердил нападение на Фарион, которое квалифицировано "как покушение на умышленное убийство". "Состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь", - сообщил он.
По его словам, полиция, другие необходимые службы работают на месте стрельбы. Имеют показания свидетелей, прорабатывают данные с камер видеонаблюдения. Раскрытие преступления в активной фазе. Систематически получаю доклады от руководства полиции о принятых мерах и установленных обстоятельствах.
Он призвал граждан предоставлять полиции любую информация об обстоятельствах совершения этого преступления.
Обновлено в 23.07 Как сообщает ZAXID.NET, руководитель анестезиологической службы Первого ТМО Львова Наталья Матолинец рассказала о состоянии Ирины Фарион после покушения на нее. "Состояние - критическое. Глубокая мозговая кома. Искусственная вентиляция легких", - сказала врач.
В больнице также уточнили, что удалили все костные фрагменты из огнестрельной раны, ушили ее. Однако состояние Ирины Фарион нестабильное, у нее нитевидный пульс, артериальное давление не определяется. Пулю удалить невозможно, поскольку она в глубинных структурах мозга.
Позже мэр Львова Андрей Садовый и полиция сообщили, что бывший народный депутат Ирина Фарион, на которую совершили покушение 19 июля, умерла в больнице.
Предыстория:
- 12 февраля 2024 года Галицкий районный суд Львова отказал бывшему народному депутату Ирине Фарион в восстановлении в должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных наук Национального университета "Львовская политехника".
- Служба безопасности Украины начала уголовное производство и назначила ряд экспертиз относительно высказываний и публикаций Фарион.
- 15 ноября Национальный университет "Львовская политехника" уволил Фарион с должности профессора кафедры украинского языка на фоне его обвинений в сторону военных в том, что они общаются на русском языке.
- Источники УП в правоохранительных органах подтвердили УП, что повод для увольнения экснардепки – нарушения 41 статьи Кодекса законов о труде: совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы.
- Фарион отреагировала на свое увольнение из "Львовской политехники", сообщив, что готовит иск в суд.
- 29 мая Львовский апелляционный суд постановил восстановить бывшего народного депутата Ирину Фарион в должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных наук Национального университета "Львовская политехника".