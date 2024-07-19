Во Львове совершили покушение на Ирину Фарион

В пятницу, 19 июля вечером, во Львове совершили покушение на бывшего народного депутата Ирину Фарион, это произошло на улице Масарика.

Источник: ZAXID.NET, полиция Львовщины, глава МВД Игорь Клименко

Детали: Как стало известно изданию из собственных источников, Ирина Фарион находится в больнице на ул. Топольной в критическом состоянии.

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Она поступила в больницу около 20:00 в отделение неотложной медицинской помощи с огнестрельным ранением. На момент поступления ее состояние было крайне тяжелое. Пациентке оказывается неотложная помощь.

Обновлено. Полиция Львовской области подтвердила, что неизвестный 19 июля стрелял в общественного деятеля, но не назвала ее фамилию.

Правоохранители рассказали, что 19 июля, в 19.30 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что на улице Масарика во Львове неизвестный мужчина стрелял в прохожую.

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"Правоохранители установили личность раненой, 60-летней львовянки. Она была госпитализирована с огнестрельным ранением головы", - говорится в сообщении.

По данным полиции во Львове и на территории области проводится специальная полицейская операция по задержанию злоумышленника, к которой задействованы сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовщины.

Позднее глава МВД Игорь Клименко подтвердил нападение на Фарион, которое квалифицировано "как покушение на умышленное убийство". "Состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь", - сообщил он.

По его словам, полиция, другие необходимые службы работают на месте стрельбы. Имеют показания свидетелей, прорабатывают данные с камер видеонаблюдения. Раскрытие преступления в активной фазе. Систематически получаю доклады от руководства полиции о принятых мерах и установленных обстоятельствах.

Он призвал граждан предоставлять полиции любую информация об обстоятельствах совершения этого преступления.

Обновлено в 23.07 Как сообщает ZAXID.NET, руководитель анестезиологической службы Первого ТМО Львова Наталья Матолинец рассказала о состоянии Ирины Фарион после покушения на нее. "Состояние - критическое. Глубокая мозговая кома. Искусственная вентиляция легких", - сказала врач.

В больнице также уточнили, что удалили все костные фрагменты из огнестрельной раны, ушили ее. Однако состояние Ирины Фарион нестабильное, у нее нитевидный пульс, артериальное давление не определяется. Пулю удалить невозможно, поскольку она в глубинных структурах мозга.

Позже мэр Львова Андрей Садовый и полиция сообщили, что бывший народный депутат Ирина Фарион, на которую совершили покушение 19 июля, умерла в больнице.

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