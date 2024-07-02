Помер казахський опозиціонер, на якого в Києві скоїли замах

Дружина казахського журналіста Айдоса Садикова, на якого вчинили замах 18 червня у Києві, Наталія повідомила, що її чоловік помер вночі 2 липня та вчергове звинуватила у його смерті президента Казахстану.

Джерело: дружина журналіста Наталя Садикова у Facebook, пресслужба ОГП

Пряма мова: "Айдос Садиков пішов від нас сьогодні о 3:00 за Києвом. Мій обожнюваний чоловік, батько наших трьох дітей, великий син казахського народу Айдос віддав своє життя за Казахстан, прийняв мученицьку смерть від руки кілерів".

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Деталі: За її словами, тринадцять днів Айдос Садиков боровся за життя в реанімації, але дива не сталося. "Його смерть на совісті Токаєва (президента Казахстану – ред.)", - зазначила вона.

Оновлено. В Офісі генпрокурора пізніше заявили, що у зв’язку із смертю казахського журналіста підозрюваним у замаху на нього змінять підозру.

В ОГП нагадали, що за даними слідства, до злочину причетні двоє громадян Казахстану. "Наразі правоохоронні органи готують повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри причетним особам із замаху на вбивство на умисне вбивство, вчинене на замовлення та за попередньою змовою групою осіб (п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України)", - зазначили у відомстві.

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