Підозрювані в замаху на казахського опозиціонера в Києві втекли до Молдови: оголошено розшук

Підозрювані в замаху на журналіста Айдоса Садикова двоє громадян Казахстану перетнули кордон із Молдовою в день злочину, їх оголосили в міжнародний розшук.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "Територію України підозрювані покинули в день скоєння замаху на умисне вбивство, перетнувши кордон України та Молдови. Наразі їх оголошено в міжнародний розшук.

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Голосіївським районним судом міста Києва двом громадянам Казахстану заочно обрано запобіжні заходи – тримання під вартою.

Слідство триває, вживаються заходи щодо затримання підозрюваних.".

Деталі: Замах на громадянина Казахстану Садикова стався 18 червня в Шевченківському районі столиці біля будинку, де потерпілий мешкає з дружиною.

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Попередньо встановлено, що двоє чоловіків (Мейрам Каратаєв 9.05.1991 та Алтай Жаканбаєв 8.02.1988) ретельно спланували вбивство журналіста, який має в Україні статус біженця.

Підозрювані прибули на територію України 2 червня, перетнувши польсько-український кордон. У столиці вони орендували квартиру та придбали автомобіль.

За потерпілим деякий час спостерігали, вивчаючи його маршрути.

18 червня, у день скоєння злочину, один із підозрюваних підійшов до машини потерпілого, здійснив постріл, а його спільник спостерігав за ситуацією навколо будинку. Після цього вони залишили місце злочину.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури двом громадянам Республіки Казахстан повідомлено про підозру в замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення та за попередньою змовою.

Передісторія:

У Києві у Шевченківському районі вдень 18 червня невідомий підійшов до авто і вистрілив у казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова, який перебував у машині.

Дружина Садикова повідомила, що її чоловік перебуває в реанімації у важкому стані. Вона також переконана, що до замаху причетний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв, коментуючи напад на казахстанського журналіста Айдоса Садикова в Києві 18 червня, заявив, що в разі необхідності офіційні органи Казахстану готові долучитися до розслідування.

Довідково: Подружжя Садикових у 2014 році переїхало до Києва з Казахстану. Айдос Садиков на батьківщині зазнав кримінального переслідування, як він стверджує, з політичних мотивів. В Україні вони набули статусу біженців і вели власний Youtube-канал "Бәсе", де піддавали критиці владу Казахстану та олігархів і виступали із підтримкою протестів у Казахстані у 2022 році. Восени 2023 року Айдос та Наталія Садикови були оголошені казахською владою в розшук за звинуваченням у розпалюванні ворожнечі.