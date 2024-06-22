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У Казахстані здався один з підозрюваних у замаху на казахського опозиціонера в Києві

Роман ПетренкоСубота, 22 червня 2024, 11:48
У Казахстані здався один з підозрюваних у замаху на казахського опозиціонера в Києві
колаж УП

Одного з підозрюваних у замаху на журналіста Айдоса Садикова Алтай Жаканбаєва затримали в Казахстані після того, як він сам звернувся до органів внутрішніх справ.

Джерело: Генпрокуратура республіки Казахстан

Дослівно: "Правоохоронні органи України, проявляючи оперативність і професіоналізм, у найкоротші терміни встановили осіб, які вчинили цей злочин.

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Генеральною прокуратурою до компетентних органів України направлено міжнародне слідче доручення про надання матеріалів кримінальної справи щодо причетності Жаканбаєва і Каратаєва до скоєного злочину".

Деталі: Прокуратура країни повідомляє, що 21 червня Жаканбаєв самостійно звернувся до органів внутрішніх справ Республіки Казахстан, де його допитали за обставинами справи.

Цього ж дня його затримано за підозрою в скоєнні цього злочину.

ВІДЕО ДНЯ

Другого підозрюваного Мейрама Каратаєва розшукують.

Довідково: Подружжя Садикових 2014 року переїхало до Києва з Казахстану. Айдос Садиков на батьківщині зазнав кримінального переслідування, як він стверджує, з політичних мотивів. В Україні вони набули статусу біженців і вели власний Youtube-канал, де критикували владу Казахстану та олігархів і виступали з підтримкою протестів у Казахстані 2022 року.

Восени 2023 року Айдос і Наталія Садикови були оголошені казахською владою в розшук за звинуваченням у розпалюванні ворожнечі.

Передісторія:

  • У Києві у Шевченківському районі вдень 18 червня невідомий підійшов до авто і вистрілив у казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова, який перебував у машині.
  • Дружина Садикова повідомила, що її чоловік перебуває в реанімації у важкому стані. Вона також переконана, що до замаху причетний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.
  • Згодом стало відомо, що підозрювані в замаху перетнули кордон із Молдовою в день злочину, їх оголосили в міжнародний розшук.
  • Токаєв, коментуючи напад на казахстанського журналіста Айдоса Садикова в Києві 18 червня, заявив, що в разі необхідності офіційні органи Казахстану готові долучитися до розслідування.

Теми: КазахстанКиївкримінал
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