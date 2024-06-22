У Казахстані здався один з підозрюваних у замаху на казахського опозиціонера в Києві
Одного з підозрюваних у замаху на журналіста Айдоса Садикова Алтай Жаканбаєва затримали в Казахстані після того, як він сам звернувся до органів внутрішніх справ.
Джерело: Генпрокуратура республіки Казахстан
Дослівно: "Правоохоронні органи України, проявляючи оперативність і професіоналізм, у найкоротші терміни встановили осіб, які вчинили цей злочин.
Генеральною прокуратурою до компетентних органів України направлено міжнародне слідче доручення про надання матеріалів кримінальної справи щодо причетності Жаканбаєва і Каратаєва до скоєного злочину".
Деталі: Прокуратура країни повідомляє, що 21 червня Жаканбаєв самостійно звернувся до органів внутрішніх справ Республіки Казахстан, де його допитали за обставинами справи.
Цього ж дня його затримано за підозрою в скоєнні цього злочину.
Другого підозрюваного Мейрама Каратаєва розшукують.
Довідково: Подружжя Садикових 2014 року переїхало до Києва з Казахстану. Айдос Садиков на батьківщині зазнав кримінального переслідування, як він стверджує, з політичних мотивів. В Україні вони набули статусу біженців і вели власний Youtube-канал, де критикували владу Казахстану та олігархів і виступали з підтримкою протестів у Казахстані 2022 року.
Восени 2023 року Айдос і Наталія Садикови були оголошені казахською владою в розшук за звинуваченням у розпалюванні ворожнечі.
Передісторія:
- У Києві у Шевченківському районі вдень 18 червня невідомий підійшов до авто і вистрілив у казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова, який перебував у машині.
- Дружина Садикова повідомила, що її чоловік перебуває в реанімації у важкому стані. Вона також переконана, що до замаху причетний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.
- Згодом стало відомо, що підозрювані в замаху перетнули кордон із Молдовою в день злочину, їх оголосили в міжнародний розшук.
- Токаєв, коментуючи напад на казахстанського журналіста Айдоса Садикова в Києві 18 червня, заявив, що в разі необхідності офіційні органи Казахстану готові долучитися до розслідування.