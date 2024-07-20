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Прощання з Іриною Фаріон відбудеться у неділю

Роман ПетренкоСубота, 20 липня 2024, 14:13
Прощання з Іриною Фаріон відбудеться у неділю
фото: міськрада львова

Парастас за вбитою напередодні Іриною Фаріон розпочнеться в неділю 21 липня о 19:00 у Львові в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

Джерело: донька Фаріон Софія Семчишин

Пряма мова Семчишин: "Попрощатися можна буде до 22:00 в храмі.

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Чин похорону розпочнеться в понеділок, 22 липня о 14:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

Деталі: Відомо, що колишню депутатку поховають на Личаківському кладовищі.

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Теми: ФаріонЛьвів
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