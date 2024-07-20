Прощання з Іриною Фаріон відбудеться у неділю
Субота, 20 липня 2024, 14:13
Парастас за вбитою напередодні Іриною Фаріон розпочнеться в неділю 21 липня о 19:00 у Львові в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.
Джерело: донька Фаріон Софія Семчишин
Пряма мова Семчишин: "Попрощатися можна буде до 22:00 в храмі.
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Чин похорону розпочнеться в понеділок, 22 липня о 14:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.
Деталі: Відомо, що колишню депутатку поховають на Личаківському кладовищі.
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Нагадаємо:
- У п’ятницю, 19 липня ввечері, у Львові скоїли замах на колишню народну депутатку Ірину Фаріон, це сталося на вулиці Масарика.
- Зеленський після замаху на Фаріон повідомляв, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки Василь Малюк оперативно доповідають щодо розшуку нападника на неї.
- Пізніше Фаріон померла у лікарні.