Прощание с Ириной Фарион состоится в воскресенье

Парастас по убитой накануне Ирине Фарион начнется в воскресенье 21 июля в 19:00 во Львове в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.

Источник: дочь Фарион София Семчишин

Прямая речь Семчишин: "Попрощаться можно будет до 22:00 в храме.

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Чин похорон начнется в понедельник, 22 июля в 14:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.

Детали: Известно, что бывшего депутата похоронят на Лычаковском кладбище.

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