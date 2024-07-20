Прощание с Ириной Фарион состоится в воскресенье
Суббота, 20 июля 2024, 14:13
Парастас по убитой накануне Ирине Фарион начнется в воскресенье 21 июля в 19:00 во Львове в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.
Источник: дочь Фарион София Семчишин
Прямая речь Семчишин: "Попрощаться можно будет до 22:00 в храме.
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Чин похорон начнется в понедельник, 22 июля в 14:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.
Детали: Известно, что бывшего депутата похоронят на Лычаковском кладбище.
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Напомним:
- В пятницу, 19 июля вечером, во Львове совершили покушение на бывшего народного депутата Ирину Фарион, это произошло на улице Масарика.
- Зеленский после покушения на Фарион сообщал, что министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Василий Малюк оперативно докладывают о розыске нападавшего на нее.
- Позже Фарион умерла в больнице.