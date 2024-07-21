КМВА: ПВО уничтожила все российские дроны, направлявшиеся на Киев
Все БпЛА противника, направлявшиеся на Киев, были уничтожены силами и средствами ПВО на подступах к городу. В Киеве без разрушений и пострадавших.
Источник: начальник КГВА Сергей Попко в Telegram
Детали: Он также отметил, что за последние две недели это уже по меньшей мере пятая подряд реальная попытка врага атаковать столицу дронами.
Прямая речь: "Эти систематические атаки рашистов дронами в очередной раз доказывают - захватчик активно ищет возможность поразить Киев. Он испытывает свои новые тактики, ищет маршруты подлетов к столице, пытается разоблачать расположение нашей ПВО.
Поэтому жителям Киева не стоит забывать о реальности угроз. Не игнорируйте сигналы оповещения! При объявлении воздушной тревоги всегда направляйтесь в укрытие! Берегите себя".
Напомним:
- В ночь на воскресенье, во время воздушной тревоги из-за атаки российских беспилотников, в Киевской области и на подступах к столице работала противовоздушная оборона.