Кличко обурився через Садибу Зеленських і заявив про "руйнівні процеси не тільки для будівель"

Мер Києва Віталій Кличко назвав "цинічною провокацією" несанкціоноване знесення історичної будівлі Садиби Зеленських і заявив про "руйнівні процеси" через взаємодію міської влади з державними органами.

Джерело: Кличко в Telegram

Пряма мова: "Несанкціоноване знесення Садиби Зеленських вважаю цинічною провокацією. Особливо за кілька днів після того, як до Департаменту охорони культурної спадщини КМДА надійшов пакет доопрацьованої облікової документації щодо присвоєння будівлі на вул. Олександра Кониського, 22 статусу пам’ятки. Зроблено це було на підтримку петиції щодо збереження старовинної будівлі.

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Активісти приходять під будівлю мерії. Мовляв, "Кличко зніс памʼятку". Але чому обурені демонстранти не йдуть і не ставлять питань парламенту, який вже понад 5 років так і не ухвалив поданий містом законопроєкт, щоб столиця мала важелі впливу на недобросовісних власників старовинних будівель? Чому не звертаються до уряду, від якого місто вже стільки років вимагає повернути у власність громади будинок Сікорського, який перебуває на балансі Міноборони…".

Деталі: Кличко заявив, що "той же Кабмін заблокував передачу громаді Гостинного двора, який місто разом з активістами повернуло з приватної власності в державну".

Він також зазначив, що за останні роки місто направило до Мінкульту десятки звернень про те, щоб занести понад півтори тисячі пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. А внесло міністерство тільки близько сотні.

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"Окрема теж тема – реагування правоохоронних органів на випадки руйнувань забудовниками старовинних будівель", – додав Кличко.

Пряма мова: "Коли відбувається в усьому боротьба і часто життєзабезпечення міста доводиться підтримувати не завдяки, а попри все, відбуваються руйнівні процеси. Руйнівні не тільки для будівель".

Що передувало: У центрі Києва на вулиці Кониського у п'ятницю незаконно знесли Садибу Зеленських – історичну будівлю, збудовану в 1890 році.

Після цього близько тисячі людей у суботу зібралися під Київською міською державною адміністрацією на акцію протесту.

Правоохоронці відкрили провадження за статтею "знищення майна, на яке накладено арешт", а також "самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці".