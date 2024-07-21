Кличко возмутился из-за Усадьбы Зеленских и заявил о "разрушительных процессах не только для зданий"

Мэр Киева Виталий Кличко назвал "циничной провокацией" несанкционированный снос исторического здания Усадьбы Зеленских и заявил о "разрушительных процессах" из-за взаимодействия городской власти с государственными органами.

Источник: Кличко в Telegram

Прямая речь: "Несанкционированный снос Усадьбы Зеленских считаю циничной провокацией. Особенно через несколько дней после того, как в Департамент охраны культурного наследия КГГА поступил пакет доработанной учетной документации о присвоении зданию на ул. Александра Конисского, 22 статуса памятника. Сделано это было в поддержку петиции о сохранении старинного здания.

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Активисты приходят под здание мэрии. Мол, "Кличко снес памятник". Но почему возмущенные демонстранты не идут и не задают вопросов парламенту, который уже более 5 лет так и не принял поданный городом законопроект, чтобы столица имела рычаги влияния на недобросовестных владельцев старинных зданий? Почему не обращаются к правительству, от которого город уже столько лет требует вернуть в собственность общины дом Сикорского, который находится на балансе Минобороны...".

Детали: Кличко заявил, что "тот же Кабмин заблокировал передачу общине Гостиного двора, который город вместе с активистами вернул из частной собственности в государственную".

Он также отметил, что за последние годы город направил в Минкульт десятки обращений о том, чтобы занести более полутора тысяч памятников и только что выявленных объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. А внесло министерство только около сотни.

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"Отдельная тоже тема – реагирование правоохранительных органов на случаи разрушений застройщиками старинных зданий", - добавил Кличко.

Прямая речь: "Когда происходит во всем борьба и часто жизнеобеспечение города приходится поддерживать не благодаря, а вопреки всему, происходят разрушительные процессы. Разрушительные не только для зданий".

Что предшествовало: В центре Киева на улице Конисского в пятницу незаконно снесли Усадьбу Зеленских - историческое здание, построенное в 1890 году.

После этого около тысячи человек в субботу собрались под Киевской городской государственной администрацией на акцию протеста.

Правоохранители открыли производство по статье "уничтожение имущества, на которое наложен арест", а также "самовольное строительство на самовольно занятом земельном участке".