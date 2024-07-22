Зеленський подякував Байдену за сильні рішення і сміливі кроки

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за "непохитну підтримку боротьби нашої країни за свободу".

Джерело: Зеленський у X

Пряма мова: "За останні роки було прийнято багато сильних рішень, які запам'ятаються як сміливі кроки, що їх зробив президент Байден у відповідь на складні часи. І ми поважаємо його сьогоднішнє важке, але сильне рішення".

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Деталі: Зеленський також наголосив, що ми завжди будемо вдячні за лідерство президента Байдена, який підтримав нашу країну в найдраматичніший момент в історії, допоміг нам запобігти путінській окупації і продовжує підтримувати нас протягом всієї цієї жахливої війни.

Президент України зазначив, що нинішня ситуація в Україні та всій Європі є не менш складною, і "ми щиро сподіваємося, що подальше сильне лідерство Америки не дасть російському злу досягти успіху чи результатів своєї агресії".

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