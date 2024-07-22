Зеленський подякував Байдену за сильні рішення і сміливі кроки
Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за "непохитну підтримку боротьби нашої країни за свободу".
Джерело: Зеленський у X
Пряма мова: "За останні роки було прийнято багато сильних рішень, які запам'ятаються як сміливі кроки, що їх зробив президент Байден у відповідь на складні часи. І ми поважаємо його сьогоднішнє важке, але сильне рішення".
Деталі: Зеленський також наголосив, що ми завжди будемо вдячні за лідерство президента Байдена, який підтримав нашу країну в найдраматичніший момент в історії, допоміг нам запобігти путінській окупації і продовжує підтримувати нас протягом всієї цієї жахливої війни.
Президент України зазначив, що нинішня ситуація в Україні та всій Європі є не менш складною, і "ми щиро сподіваємося, що подальше сильне лідерство Америки не дасть російському злу досягти успіху чи результатів своєї агресії".
Передісторія:
- У неділю ввечері Джо Байден заявив про вихід із президентських перегонів.
- Він також підтримав Камалу Гарріс як кандидата від Демократичної партії.