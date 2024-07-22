Зеленский поблагодарил Байдена за сильные решения и смелые шаги
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за "непоколебимую поддержку борьбы нашей страны за свободу".
Источник: Зеленский в X
Прямая речь: "За последние годы было принято много сильных решений, которые запомнятся как смелые шаги, которые сделал президент Байден в ответ на сложные времена. И мы уважаем его сегодняшнее трудное, но сильное решение".
Детали: Зеленский также отметил, что мы всегда будем благодарны за лидерство президента Байдена, который поддержал нашу страну в самый драматический момент в истории, помог нам предотвратить путинскую оккупацию и продолжает поддерживать нас на протяжении всей этой ужасной войны.
Президент Украины отметил, что нынешняя ситуация в Украине и всей Европе не менее сложная, и "мы искренне надеемся, что дальнейшее сильное лидерство Америки не даст российскому злу достичь успеха или результатов своей агрессии".
Что предшествовало:
- В воскресенье Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки в США.
- Он также поддержал Камалу Харрис как кандидата от Демократической партии.