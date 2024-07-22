Трамп закликав провести другі дебати на телеканалі Fox News

Колишній президент США Дональд Трамп закликав провести другі президентські дебати на каналі Fox News, який вважається більш дружнім до нього, а не на ABC News, де проходили дебати з президентом Джо Байденом.

Джерело: Трамп у соцмережі Truth Social

Деталі: Колишній президент заявив у своєму дописі в соціальних мережах, що хто б не став кандидатом від Демократичної партії, він повинен зустрітися з ним у цій мережі на Fox News, "а не з дуже упередженою ABC".

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Раніше Трамп і Байден домовилися зустрітися під час других дебатів 10 вересня, організованих ABC.

Передісторія: