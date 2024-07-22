Трамп закликав провести другі дебати на телеканалі Fox News
Понеділок, 22 липня 2024, 04:56
Колишній президент США Дональд Трамп закликав провести другі президентські дебати на каналі Fox News, який вважається більш дружнім до нього, а не на ABC News, де проходили дебати з президентом Джо Байденом.
Джерело: Трамп у соцмережі Truth Social
Деталі: Колишній президент заявив у своєму дописі в соціальних мережах, що хто б не став кандидатом від Демократичної партії, він повинен зустрітися з ним у цій мережі на Fox News, "а не з дуже упередженою ABC".
Реклама:
Раніше Трамп і Байден домовилися зустрітися під час других дебатів 10 вересня, організованих ABC.
Передісторія:
- У неділю ввечері Джо Байден заявив про вихід із президентських перегонів.
- Він також підтримав Камалу Гарріс як кандидата від Демократичної партії.
- Трамп, коментуючи вихід Байдена з передвиборчих перегонів, заявив, що Байден ніколи не був придатний до посади президента.