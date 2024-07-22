Трамп призвал провести вторые дебаты на телеканале Fox News

Бывший президент США Дональд Трамп призвал провести вторые президентские дебаты на канале Fox News, который считается более дружественным к нему, а не на ABC News, где проходили дебаты с президентом Джо Байденом.

Источник: Трамп в соцсети Truth Social

Детали: Бывший президент заявил в своем посте в социальных сетях, что кто бы ни стал кандидатом от Демократической партии, он должен встретиться с ним в этой сети на Fox News, "а не с очень предвзятой ABC".

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Ранее Трамп и Байден договорились встретиться во время вторых дебатов 10 сентября, организованных ABC.

Что предшествовало: