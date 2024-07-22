Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Трамп призвал провести вторые дебаты на телеканале Fox News

Алена ИвашкивПонедельник, 22 июля 2024, 04:56
Трамп призвал провести вторые дебаты на телеканале Fox News
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп призвал провести вторые президентские дебаты на канале Fox News, который считается более дружественным к нему, а не на ABC News, где проходили дебаты с президентом Джо Байденом.

Источник: Трамп в соцсети Truth Social

Детали: Бывший президент заявил в своем посте в социальных сетях, что кто бы ни стал кандидатом от Демократической партии, он должен встретиться с ним в этой сети на Fox News, "а не с очень предвзятой ABC". 

Реклама:

Ранее Трамп и Байден договорились встретиться во время вторых дебатов 10 сентября, организованных ABC.

Что предшествовало

Темы: ТрампСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина подготовит мирный план до конца ноября – Зеленский

В понедельник графики отключений будут применять с 16:00 до 23:00

В МИД Польши после заявлений Орбана предложили Венгрии выйти из ЕС и НАТО

В США заметно вырос рейтинг одобрения Харрис

картаРоссия в субботу атаковала полторы сотни объектов украинской инфраструктуры

Олимпийские игры-2024. Расписание соревнований украинских спортсменов на 28 июля

Все новости...
Трамп
Трамп жестко отреагировал на решение Байдена сняться с гонки
Зеленский об идее Трампа быстро завершить войну: Вопрос в том, кто будет платить
Трамп рассказал о "прекрасной записке" от лидера Китая после покушения
Последние новости
20:34
Малайзия будет требовать от социальных сетей получать лицензию
20:08
Джей Ди Вэнс: Трампу безразлично, как я его критиковал восемь лет назад
19:46
На пляже в Италии умер украинец: спасался от ос
19:16
Депутаты нескольких стран Европы заявили о давлении Китая из-за планов посетить Тайвань
19:08
Формула-1Один пит-стоп лучше двух: Рассел из Mercedes одержал сенсационную победу на Гран-при Бельгии
18:52
Украина подготовит мирный план до конца ноября – Зеленский
18:34
В понедельник графики отключений будут применять с 16:00 до 23:00
18:30
Россияне второй раз за два дня обстреляли шахту в Донецкой области
18:10
В МИД Польши после заявлений Орбана предложили Венгрии выйти из ЕС и НАТО
18:08
теннисДебют мечты: Марта Костюк уверенно победила Сунь на старте Олимпийских игр-2024
Все новости...
Реклама:
Реклама: