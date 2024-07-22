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Майк Джонсон вважає, що Трамп зможе силою закінчити війну

Олена ІвашківПонеділок, 22 липня 2024, 06:37
Майк Джонсон вважає, що Трамп зможе силою закінчити війну
Майк Джонсон, фото: Getty Images

Колишній президент США та кандидат на виборах в президенти від Республіканської партії Дональд Трамп зможе закінчити війну Росії проти України, якщо продемонструє силу.

Джерело: спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон в етері каналу ABC News

Деталі: Джонсон заявив, що він абсолютно впевнений, що Трамп зможе покласти край цій війні, тому що продемонструє силу. 

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Пряма мова: "Ми підтримуємо ідею миру через силу. Ми не мали цього за три з половиною роки адміністрації Байдена. Це було з точністю до навпаки".

Ще деталі: Спікер запевнив, що Дональд Трамп може просто телефоном "висунути погрози та вимоги супротивникам у всьому світі, на які вони звертають увагу, тому що в певному сенсі бояться його". Це, за його словами, є справжньою цінністю.

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Теми: ТрампСШАвійна
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