Майк Джонсон вважає, що Трамп зможе силою закінчити війну
Колишній президент США та кандидат на виборах в президенти від Республіканської партії Дональд Трамп зможе закінчити війну Росії проти України, якщо продемонструє силу.
Джерело: спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон в етері каналу ABC News
Деталі: Джонсон заявив, що він абсолютно впевнений, що Трамп зможе покласти край цій війні, тому що продемонструє силу.
Пряма мова: "Ми підтримуємо ідею миру через силу. Ми не мали цього за три з половиною роки адміністрації Байдена. Це було з точністю до навпаки".
Ще деталі: Спікер запевнив, що Дональд Трамп може просто телефоном "висунути погрози та вимоги супротивникам у всьому світі, на які вони звертають увагу, тому що в певному сенсі бояться його". Це, за його словами, є справжньою цінністю.
Нагадаємо:
- Президент Володимир Зеленський заявив, що "ніхто не погодиться" на війну, яка триватиме ще довгі роки, але, якщо війна все ж затягнеться, Україна буде шукати рішення для проведення виборів.
- У цьому ж інтерв'ю Зеленський заявив, що світ повинен чинити тиск на Росію, аби посадити її за стіл переговорів щодо припинення війни.