Майк Джонсон считает, что Трамп сможет силой окончить войну
Бывший президент, кандидат на выборах в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп сможет закончить войну России против Украины, если продемонстрирует силу.
Источник: спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон в эфире канала ABC News
Детали: Джонсон заявил, что он абсолютно уверен, что Трамп сможет положить конец этой войне, потому что продемонстрирует силу.
Прямая речь: "Мы поддерживаем идею мира через силу. Мы не имели этого за три с половиной года администрации Байдена. Это было с точностью до наоборот".
Еще детали: Спикер заверил, что Дональд Трамп может просто по телефону "выдвинуть угрозы и требования противникам во всем мире, на которые они обращают внимание, потому что в определенном смысле боятся его". Это, по его словам, является настоящей ценностью.
Напомним:
- Президент Владимир Зеленский заявил, что "никто не согласится" на войну, которая продлится еще долгие годы, но, если война все же затянется, Украина будет искать решение для проведения выборов.
- В этом же интервью Зеленский заявил, что мир должен оказать давление на Россию, чтобы посадить ее за стол переговоров о прекращении войны.