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Майк Джонсон считает, что Трамп сможет силой окончить войну

Алена ИвашкивПонедельник, 22 июля 2024, 06:37
Майк Джонсон считает, что Трамп сможет силой окончить войну
Майк Джонсон, фото: Getty Images

Бывший президент, кандидат на выборах в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп сможет закончить войну России против Украины, если продемонстрирует силу.

Источник: спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон в эфире канала ABC News

Детали: Джонсон заявил, что он абсолютно уверен, что Трамп сможет положить конец этой войне, потому что продемонстрирует силу. 

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Прямая речь: "Мы поддерживаем идею мира через силу. Мы не имели этого за три с половиной года администрации Байдена. Это было с точностью до наоборот".

Еще детали: Спикер заверил, что Дональд Трамп может просто по телефону "выдвинуть угрозы и требования противникам во всем мире, на которые они обращают внимание, потому что в определенном смысле боятся его". Это, по его словам, является настоящей ценностью.

Напомним:

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Темы: ТрампСШАвойна
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