Заместитель директора НАБУ Углава подал иск против ЦПК: Шабунин отреагировал на обвинения

Перший заступник директора НАБУ Гізо Углава заявив, що подав позов про захист честі та гідності проти Центру протидії корупції та особисто голови правління Віталія Шабуніна, вимагає спростувати інформацію про його причетності до витоку даних досудового розслідування НАБУ. У ЦПК відреагували на звинувачення.

Источник: Углава в Facebook, ЦПК

Прямая речь: "Требую от Центра противодействия коррупции и лично от Виталия Шабунина опровергнуть распространенную против меня недостоверную информацию о якобы сливе фигурантам одного из расследований данных досудебного расследования НАБУ.

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Соответствующий иск подан в суд. Именно судебное разбирательство и вынесение соответствующего решения поставит точку в этой дискуссии".

Детали: Углава считает, что против него и НАБУ продолжается необоснованная медийная атака. По его мнению, она координируется "некоторыми представителями общественных организаций", которые прибегают к манипуляциям.

"Хочу еще раз четко заявить: информация о моей якобы причастности к утечке из НАБУ данных – ложная. Более того, она формирует у общества ложное восприятие моей профессиональной деятельности, нарушает право на уважение чести, достоинства и моей деловой репутации. Сейчас против меня нет ни одного уголовного или дисциплинарного производства по распространению мной лично информации и/или материалов любого досудебного расследования. Поэтому на каждое такое высказывание я буду реагировать в соответствии с законом – в суде", – отметил Углава.

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В комментариях под этим сообщением сам Шабунин написал: "Дискуссия с вами меня интересует исключительно в части вашего увольнения из НАБУ. Достоинства уйти самому у вас, к сожалению, не хватило.

И очень мило, что в суд вы не подали на журналистов, которые слив вами информации расследовали. Собственно в этом хорошо видно как вашу последовательность, так и смелость".

В ЦПК добавили, что увольнение Углавы должно состояться не по результатам судов, а после служебного расследования, которое как раз завершили.

"Далее – рассмотрение результатов расследования дисциплинарной комиссией НАБУ и приказ директора об увольнении", – говорится в сообщении.

Напомним: