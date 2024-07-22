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Слідство.Інфо: Сім’я експартнера Єрмака позичила гроші в росіян і купила будинок в США

Тетяна ОлійникПонеділок, 22 липня 2024, 18:58
Слідство.Інфо: Сім’я експартнера Єрмака позичила гроші в росіян і купила будинок в США
Фото - Укрінформ

Журналісти з’ясували, що родина українського кінопродюсера Артема Колюбаєва, бізнес-партнера голови Офісу президента Андрія Єрмака, позичила в російської фірми кошти на придбання будинку у передмісті Вашингтона за $600 тисяч. 

Джерело: розслідування "Слідства.Інфо"

Деталі: Розслідувачі з’ясували, що у вересні 2023 року дружина Колюбаєва – Катерина придбала будинок у передмісті Вашингтона за $600 тисяч. 

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За словами самого кінопродюсера, кошти сплачувала Катерина із власних заощаджень, запозичень та з коштів, за які вона продала своє майно.

Він стверджує, що в період з 2022 по 2024 роки його дружина продала два своїх автомобілі: Mercedes-Benz CLS 2015 року та Mercedes-Benz GLE 2016 року. Також продала два обʼєкти своєї нерухомості в Києві та Київській області.

Журналісти перевірили, що Колюбаєва дійсно продала дві автівки та квартири, але могла виручити з продажу $350 тисяч, які сплатила за будинок у Вашингтоні. 

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Іншу частину суми – $250 тисяч Колюбаєва позичила у компанії A&D Mortgage. "Слідство.Інфо" виявило, що ця компанія з Флориди має російське керівництво та зв’язки з Росією. 

Дослівно СІ: "A&D Mortgage належить Максіму Слюсарчуку, який також є директором Російськомовної американської палати південної Флориди.

На ютубі цієї організації можна побачити багато російськомовних відео. На одному з них запис з події "FROM RUSSIA WITH BUSINESS", яка відбулась у червні 2017 року, коли війна з Україною вже тривала. "Російські американці" намагаються дізнатися, як тепер жити в США після накладення санкцій на Росію". 

Деталі: Катерина Колюбаєва прокоментувала, що фірму для позики їй порадив брокер, а знайдена журналістами інформація про російські звʼязки "буде перевірена і юридично підтверджена чи спростована".

Передісторія:

  • У жовтні 2023 року видання Bihus.Info встановило, що Колюбаєв за останні пів року розвинув будівельну справу, став співвласником фірми-виробника БпЛА та отримав 20 мільйонів гривень на свої кінопродукти.
  • У листопаді 2023 року журналісти з’ясували, що компанія Колюбаєва отримала дозвіл на відправку 37,5 мільйонів гривень у Дубаї під приводом закупівлі м’яса у розпал повномасштабної війни. М'ясо в Україну не приїхало. 

Теми: СШААндрій Єрмак
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