Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Слідство.Інфо: Семья экспартнера Ермака одолжила деньги у россиян и купила дом в США

Татьяна ОлейникПонедельник, 22 июля 2024, 18:58
Слідство.Інфо: Семья экспартнера Ермака одолжила деньги у россиян и купила дом в США
Фото - Укрінформ

Журналисты выяснили, что семья украинского кинопродюсера Артема Колюбаева, бизнес-партнера главы Офиса президента Андрея Ермака, одолжила у российской фирмы средства на приобретение дома в пригороде Вашингтона за $600 тысяч.

Источник: расследование "Слідства.Інфо"

Детали: Расследователи выяснили, что в сентябре 2023 года жена Колюбаева – Екатерина приобрела дом в пригороде Вашингтона за $600 тысяч.

Реклама:

По словам самого кинопродюсера, средства платила Екатерина из собственных сбережений, заимствований и средств, за которые она продала свое имущество.

Он утверждает, что в период с 2022 по 2024 год его жена продала два своих автомобиля: Mercedes-Benz CLS 2015 года и Mercedes-Benz GLE 2016 года. Также продала два объекта своей недвижимости в Киеве и в Киевской области.

Журналисты проверили, что Колюбаева действительно продала два автомобиля и квартиры, но могла выручить из продажи $350 тысяч, которые заплатила за дом в Вашингтоне.

ВИДЕО ДНЯ

Другую часть суммы – $250 тысяч Колюбаева одолжила у компании A&D Mortgage."Следствие.Инфо" обнаружило, что у этой компании из Флориды есть российское руководство и связи с Россией.

Дословно СИ: "A&D Mortgage принадлежит Максиму Слюсарчуку, который также является директором Русскоязычной американской палаты южной Флориды.

На ютубе этой организации можно увидеть много русскоязычных видео. На одной из них запись с события "FROM RUSSIA WITH BUSINESS", которая состоялась в июне 2017 года, когда война с Украиной уже продолжалась. "Российские американцы" пытаются узнать, как теперь жить в США после наложения санкций на Россию.

Детали: Екатерина Колюбаева прокомментировала, что фирму для займа ей посоветовал брокер, а найденная журналистами информация о российских связях "будет проверена и юридически подтверждена или опровергнута".

Предыстория:

  • В октябре 2023 года издание Bihus.Info установило, что Колюбаев за последние полгода развил строительное дело, стал совладельцем фирмы-производителя БПЛА и получил 20 миллионов гривен на свои кинопродукты.
  • В ноябре 2023 года журналисты выяснили, что компания Колюбаева получила разрешение на отправку 37,5 миллиона гривен в Дубае под предлогом закупки мяса в разгар полномасштабной войны. Мясо в Украину не приехало.

Темы: СШААндрей Ермак
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Во время учебного полета на самолете погиб курсант харьковского университета

Три четверти раненых военных возвращаются в строй – Минобороны

футболУкраина вырвала победу над Марокко на Олимпиаде-2024

В воскресенье графики отключений будут применять только вечером

Из Почаевской лавры исчезла значительная часть икон - комиссия

фотоРобот, который может эвакуировать сразу двух раненых, запущен в производство - Федоров

Все новости...
США
В США потенциальные конкуренты Харрис поддержали ее выдвижение в президенты
Байден не планирует досрочно складывать полномочия − Белый дом 
СМИ: Харрис пообщалась с потенциальными кандидатами в вице-президенты
Последние новости
22:06
Во время учебного полета на самолете погиб курсант харьковского университета
21:53
Обстрелы Херсонщины: россияне убили 87-летнего мужчину
21:36
велоспортБельгиец Эвенепул получил золото в гонке с раздельным стартом на Олимпиаде-2024
21:11
Три четверти раненых военных возвращаются в строй – Минобороны
21:03
10 трав и специй, которые следует иметь в кухне
20:59
В Финляндии раскрыли детали нарушения границы российским кораблем
20:28
Европейский центр подготовки на F-16 выпустил первых пилотов
20:10
футболУкраина вырвала победу над Марокко на Олимпиаде-2024
20:04
Экс-глава разведки Греции отрицает использование незаконного шпионского ПО
19:46
Россияне обстреляли село на Харьковщине, погибла женщина
Все новости...
Реклама:
Реклама: