Слідство.Інфо: Семья экспартнера Ермака одолжила деньги у россиян и купила дом в США

Журналисты выяснили, что семья украинского кинопродюсера Артема Колюбаева, бизнес-партнера главы Офиса президента Андрея Ермака, одолжила у российской фирмы средства на приобретение дома в пригороде Вашингтона за $600 тысяч.

Источник: расследование "Слідства.Інфо"

Детали: Расследователи выяснили, что в сентябре 2023 года жена Колюбаева – Екатерина приобрела дом в пригороде Вашингтона за $600 тысяч.

Реклама:

По словам самого кинопродюсера, средства платила Екатерина из собственных сбережений, заимствований и средств, за которые она продала свое имущество.

Он утверждает, что в период с 2022 по 2024 год его жена продала два своих автомобиля: Mercedes-Benz CLS 2015 года и Mercedes-Benz GLE 2016 года. Также продала два объекта своей недвижимости в Киеве и в Киевской области.

Журналисты проверили, что Колюбаева действительно продала два автомобиля и квартиры, но могла выручить из продажи $350 тысяч, которые заплатила за дом в Вашингтоне.

ВИДЕО ДНЯ

Другую часть суммы – $250 тысяч Колюбаева одолжила у компании A&D Mortgage."Следствие.Инфо" обнаружило, что у этой компании из Флориды есть российское руководство и связи с Россией.

Дословно СИ: "A&D Mortgage принадлежит Максиму Слюсарчуку, который также является директором Русскоязычной американской палаты южной Флориды.

На ютубе этой организации можно увидеть много русскоязычных видео. На одной из них запись с события "FROM RUSSIA WITH BUSINESS", которая состоялась в июне 2017 года, когда война с Украиной уже продолжалась. "Российские американцы" пытаются узнать, как теперь жить в США после наложения санкций на Россию.

Детали: Екатерина Колюбаева прокомментировала, что фирму для займа ей посоветовал брокер, а найденная журналистами информация о российских связях "будет проверена и юридически подтверждена или опровергнута".

Предыстория: