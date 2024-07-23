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Россияне заявили об атаке беспилотников на паром в порту «Кавказ»: возник пожар, есть погибший

Станислав ПогориловВторник, 23 июля 2024, 09:55
Россияне заявили об атаке беспилотников на паром в порту «Кавказ»: возник пожар, есть погибший
Иллюстративное фото: Getty Images

Губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев заявил, что утром 23 июля якобы украинские беспилотники атаковали паромное судно россиян в порту "Кавказ".

Источник: Кондратьев в Telegram

Прямая речь: "Этим утром беспилотниками было атаковано паромное судно в порту "Кавказ".

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Детали: Он утверждает, что атаку совершили украинские БПЛА, после чего произошло возгорание.

Российский губернатор сообщил, что сейчас пожар локализован, на месте работают экстренные службы.

По данным Кондратьева, также среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший.

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Напомним:

  • В ночь на 31 мая в Краснодарском крае России прозвучала серия взрывов, тогда также сообщалось, что горит порт "Кавказ" на полуострове Чушка.
  • Позже журналисты "Схем" опубликовала спутниковые снимки Planet Labs, на которых видны последствия ракетных ударов 31 мая по территории порта "Кавказ" возле Керчи во временно оккупированном Крыму.

Темы: Росcиябеспилотникивойна
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