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ВРП зупинила розгляд питання про відставку судді ОАСК Літвінової, у якої знайшли громадянство РФ

Анастасія ПроцВівторок, 23 липня 2024, 15:34
ВРП зупинила розгляд питання про відставку судді ОАСК Літвінової, у якої знайшли громадянство РФ
СУДДЯ АРІНА ЛІТВІНОВА. ФОТО: ОАСК У FACEBOOK

Вища рада правосуддя 23 липня зупинила розгляд питання про звільнення у відставку судді ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва Аріни Літвінової, яка, як встановили "Схеми", у 2002-му році отримала російське громадянство.

Джерело: "Радіо Свобода", засідання Вищої ради правосуддя

Деталі: За даними журналістів "Схем", причиною такого рішення стала дисциплінарна скарга Служби безпеки України, у якій йдеться наявність у Літвінової громадянства Росії з зазначенням серії та номера паспорта, виданого в Єкатеринбурзі.

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Під час засідання доповідач у цій справі членкиня Вищої ради правосуддя Тетяна Бондаренко запропонувала зупинити розгляд заяви Літвінової про звільнення у відставку відповідно до статті 55 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" (звільнення судді з посади за загальними обставинами).  

"За" це рішення проголосували усі 14 членів ВРП, які були присутні на засіданні.

Крім того, Бондаренко також зазначила, що Вища рада правосуддя отримала пояснення від Літвінової, яка заперечує наявності громадянства РФ.

ВІДЕО ДНЯ

 

Нагадаємо: 

  • 9 квітня 2024 року вийшло розслідування "Схем", де йшлося про те, що суддя Літвінова отримала російське громадянство у липні 2002 року в місті Єкатеринбург, про що свідчить витяг із автоматизованої системи "Роспаспорт". На той момент вона вже три роки працювала у Вищому арбітражному суді України. Сама Літвінова заперечила наявність громадянства Російської Федерації, назвавши інформацію журналістів "провокацією".
  • Згодом Літвінова поскаржилася до Офісу генерального прокурора і Вищої ради правосуддя на журналіста "Схем" Георгія Шабаєва – заявила про "втручання в її діяльність як судді".
  • На сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів журналісти знайшли анкету судді Літвінової, яку вона заповнювала у 2018 році, коли проходила кваліфікаційне оцінювання. На запитання, чи має вона громадянство іншої держави, Літвінова відповіла: "Ні".
  • 13 грудня 2022 року Верховна Рада проголосувала за ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва, а вже ввечері того ж дня президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон. Утім, відповідно до положень Конституції, ліквідація суду, де працює суддя, не є підставою для звільнення цього судді. Тому всі 51 суддя ОАСК, серед яких Аріна Літвінова, продовжують отримувати суддівську винагороду. Відповідно до декларації судді за 2023 рік, коли вона не здійснювала правосуддя, Літвінова отримала 1 мільйон 629 тисяч гривень заробітної плати.
  • 22 липня 2024 року журналісти "Схем" повідомили, що суддя ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва Аріна Літвінова, яка, як встановили "Схеми", у 2002-му році отримала громадянство Росії, подала на розгляд до Вищої ради правосуддя заяву про відставку. Відповідно до закону "Про судоустрій і статус суддів", в разі задоволення заяви судді про відставку, вона буде отримувати щомісячне довічне грошове утримання в розмірі 50% винагороди судді. За 2023 рік Літвінова отримала 1 мільйон 629 тисяч гривень зарплати.

Теми: суд
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