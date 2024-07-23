ВРП зупинила розгляд питання про відставку судді ОАСК Літвінової, у якої знайшли громадянство РФ

Вища рада правосуддя 23 липня зупинила розгляд питання про звільнення у відставку судді ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва Аріни Літвінової, яка, як встановили "Схеми", у 2002-му році отримала російське громадянство.

Джерело: "Радіо Свобода", засідання Вищої ради правосуддя

Деталі: За даними журналістів "Схем", причиною такого рішення стала дисциплінарна скарга Служби безпеки України, у якій йдеться наявність у Літвінової громадянства Росії з зазначенням серії та номера паспорта, виданого в Єкатеринбурзі.

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Під час засідання доповідач у цій справі членкиня Вищої ради правосуддя Тетяна Бондаренко запропонувала зупинити розгляд заяви Літвінової про звільнення у відставку відповідно до статті 55 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" (звільнення судді з посади за загальними обставинами).

"За" це рішення проголосували усі 14 членів ВРП, які були присутні на засіданні.

Крім того, Бондаренко також зазначила, що Вища рада правосуддя отримала пояснення від Літвінової, яка заперечує наявності громадянства РФ.

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