ВСП остановил рассмотрение вопроса об отставке судьи ОАСК Литвиновой, у которой нашли гражданство РФ

Высший совет правосудия 23 июля остановил рассмотрение вопроса об увольнении в отставку судьи ликвидированного Окружного административного суда Киева Арины Литвиновой, которая, как установили "Схемы", в 2002-м году получила российское гражданство.

Источник: "Радио Свобода", заседание Высшего совета правосудия

Детали: По данным журналистов "Схем", причиной такого решения стала дисциплинарная жалоба Службы безопасности Украины, в которой говорится о наличии у Литвиновой гражданства России с указанием серии и номера паспорта, выданного в Екатеринбурге.

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Во время заседания докладчик по этому делу член Высшего совета правосудия Татьяна Бондаренко предложила остановить рассмотрение заявления Литвиновой об увольнении в отставку в соответствии со статьей 55 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" (увольнение судьи с должности по общим обстоятельствам).

"За" это решение проголосовали все 14 членов ВСП, которые присутствовали на заседании.

Кроме того, Бондаренко также отметила, что Высший совет правосудия получил объяснения от Литвиновой, которая отрицает наличие гражданства РФ.

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