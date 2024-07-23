ВСП остановил рассмотрение вопроса об отставке судьи ОАСК Литвиновой, у которой нашли гражданство РФ
Высший совет правосудия 23 июля остановил рассмотрение вопроса об увольнении в отставку судьи ликвидированного Окружного административного суда Киева Арины Литвиновой, которая, как установили "Схемы", в 2002-м году получила российское гражданство.
Источник: "Радио Свобода", заседание Высшего совета правосудия
Детали: По данным журналистов "Схем", причиной такого решения стала дисциплинарная жалоба Службы безопасности Украины, в которой говорится о наличии у Литвиновой гражданства России с указанием серии и номера паспорта, выданного в Екатеринбурге.
Во время заседания докладчик по этому делу член Высшего совета правосудия Татьяна Бондаренко предложила остановить рассмотрение заявления Литвиновой об увольнении в отставку в соответствии со статьей 55 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" (увольнение судьи с должности по общим обстоятельствам).
"За" это решение проголосовали все 14 членов ВСП, которые присутствовали на заседании.
Кроме того, Бондаренко также отметила, что Высший совет правосудия получил объяснения от Литвиновой, которая отрицает наличие гражданства РФ.
Напомним:
- 9 апреля 2024 года вышло расследование "Схем", где говорилось о том, что судья Литвиноваполучила российское гражданство в июле 2002 года в городе Екатеринбург, о чем свидетельствует выписка из автоматизированной системы "Роспаспорт". На тот момент она уже три года работала в Высшем арбитражном суде Украины. Сама Литвинова отрицала наличие гражданства Российской Федерации, назвав информацию журналистов "провокацией".
- Впоследствии Литвинова пожаловалась в Офис генерального прокурора и Высший совет правосудия на журналиста "Схем" Георгия Шабаева - заявила о "вмешательстве в ее деятельность как судьи".
- На сайте Высшей квалификационной комиссии судей журналисты нашли анкету судьи Литвиновой, которую она заполняла в 2018 году, когда проходила квалификационное оценивание. На вопрос, имеет ли она гражданство другого государства, Литвинова ответила: "Нет".
- 13 декабря 2022 года Верховная Рада проголосовала за ликвидацию Окружного административного суда Киева, а уже вечером того же дня президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Впрочем, в соответствии с положениями Конституции, ликвидация суда, где работает судья, не является основанием для увольнения этого судьи. Поэтому все 51 судья ОАСК, среди которых Арина Литвинова, продолжают получать судейское вознаграждение. Согласно декларации судьи за 2023 год, когда она не осуществляла правосудие, Литвинова получила 1 миллион 629 тысяч гривен заработной платы.
- 22 июля 2024 года журналисты "Схем" сообщили, что судья ликвидированного Окружного административного суда Киева Арина Литвинова, которая, как установили "Схемы", в 2002-м году получила гражданство России, подала на рассмотрение в Высший совет правосудия заявление об отставке. Согласно закону "О судоустройстве и статусе судей", в случае удовлетворения заявления судьи об отставке, она будет получать ежемесячное пожизненное денежное содержание в размере 50% вознаграждения судьи. За 2023 год Литвинова получила 1 миллион 629 тысяч гривен зарплаты.