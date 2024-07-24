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Штаб Трампа подав скаргу через передачу Гарріс коштів фонду Байдена – ЗМІ

Ольга Глущенко Середа, 24 липня 2024, 04:10
Штаб Трампа подав скаргу через передачу Гарріс коштів фонду Байдена – ЗМІ
Джо Байден і Камала Гарріс, фото з соцмережі Х Байдена

Виборчий штаб кандидата у президенти США від республіканців Дональда Трампа подав скаргу до Федеральної виборчої комісії через передачу віцепрезидентці Камалі Гарріс виборчого фонду Джо Байдена у розмірі 96 мільйонів доларів.

Джерело: Bloomberg

Деталі: У штабі Трампа вважають, що це є порушенням закону.

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Девід Воррінгтон, юрист кампанії Трампа, назвав цей крок "нахабним захопленням грошей, що стане найбільшим надмірним внеском і найбільшим порушенням в історії Федерального закону про виборчі кампанії", йдеться у скарзі, копію якої побачило агентство Bloomberg.

Невдовзі після того, як Байден вибув з перегонів у неділю і призначив Гарріс своєю наступницею, вона змінила назву передвиборчого штабу на "Гарріс у президенти" і взяла на себе управління його банківськими рахунками. Її кампанія заявила, що з тих пір вона зібрала понад 100 мільйонів доларів.

Юридичне питання є новим, але багато експертів з фінансування виборчих кампаній кажуть, що такий переказ, ймовірно, дозволений.

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Стів Робертс, юрист, який представляв кандидатів від Республіканської партії, сказав, що аргументом проти цього було "можливо, видавання бажаного за дійсне" його колегами-республіканцями.

Кампанія Гарріс заявила, що скарга не матиме жодного впливу на збір коштів або витрати.

Пряма мова речника кампанії Гарріс Чарльза Кретчмера Лутвака: "Республіканці можуть заздрити, що демократи налаштовані на перемогу над Дональдом Трампом і його союзниками, але безпідставні судові позови – на кшталт тих, які вони роками подавали, щоб придушити голоси виборців і вкрасти вибори, –лише відволікатимуть їх, поки ми реєструємо волонтерів, спілкуємося з виборцями і виграємо ці вибори".

Знати більше:  Інтрига повертається: як перші дні кампанії Гарріс додали драйву американським виборам.

Теми: вибориСШАТрамп
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